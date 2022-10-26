Помився вперше за 60 років, захворів і помер: як жила можливо найбрудніша людина світу (фото та відео)

Таке рішення іранця, можливо, пов'язано з емоційною травмою молодості

В Ірані на 94 році життя помер чоловік, який називав себе найбруднішою людиною на планеті. Аму Хаджі майже 60 років уникав миття свого тіла, адже боявся, що підчепить хворобу.

Про це повідомило іранське видання IRNA. Як зазначається, за часи його відлюдкуватого життя його кілька разів намагалися помити. Багато років тому місцева молодь у селі намагалася його викупати, але він тоді втік. Він вискочив з машини, коли зрозумів, що з ним хочуть зробити.

Помер він у неділю, 23 жовтня, у селі Дейга в південній провінції Фарс в Ірані. Це сталося скоро після того, як його назвали найбруднішою людиною, а потім помили.

"Кілька місяців тому селяни вперше віднесли його до ванни помитися, після чого він захворів", – зазначили у виданні IRNA.

Аму Хаджі в документальному фільмі

Так він виглядав через десятиліття без купання

У 2013 року про його життя було знято короткий документальний фільм під назвою "Дивне життя Аму Хаджі". За інформацієї ЗМІ, у молодості Аму Хаджі пережив емоційну травму, яка змусила його відмовитися від приймання душу. Він внесений у Книгу рекордів Гіннесса як найбрудніша людина Республіки.

Кадри з життя іранця

Після смерті самітника титул найбруднішої людини Ірану може перейти Кайлашу Сінгху, який не мився щонайменше три десятиліття. Свою позицію чоловік пояснював тим, що відмова від душу допоможе "розв'язати всі проблеми, які постають перед іранською нацією".

Кайлаш Сінгху тепер є найбруднішим в Ірані

Раніше "Телеграф" розповів про десятку найдивніших чоловіків на планеті — Аму Хаджі був серед них.