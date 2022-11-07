В Дубае пылает огромный небоскреб: появилось впечатляющее видео

Огонь охватил здание высотки, которая принадлежит одному из ведущих застройщиков Дубая и ОАЭ

В центре Дубая произошел масштабный пожар. Загорелся 35-этажный небоскреб Emaar, который расположен неподалеку от Бурдж-Халифа, самого высокого небоскреба в мире.

Возгорание в жилом здании произошло ранним утром 7 ноября. Пожар охватил абсолютно каждый этаж небоскреба. Об этом сообщает издание The Washington Post.

В сети было опубликовано видео с места происшествия.

На данный момент информации о пострадавших во время пожара в небоскребе нет. Остается неизвестной и причина возникновения возгорания. Официально информации от полиции или руководства Дубая также пока нет.

Пожар в небоскребе. Фото - The Washington Post

За последние годы количество пожаров в высотках Дубая значительно увеличилось. Это в свою очередь оживило вопрос о безопасности использования облицовки и других материалов в стране.

Напомним, что в китайском городе Чанша произошел масштабный пожар в 42-этажном небоскребе. Здание, где находились сотни людей, выгорело почти дотла буквально за 20 минут. На месте происшествия работали 30 пожарных машин и 280 спасателей. В сети были опубликованы несколько видео горящей высотки.