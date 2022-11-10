В россии снова угрожают стране-соседке: что случилось на этот раз

Послу Латвии заявили о "противозаконных" шагах латвийских властей

В МИД рф был вызван посол Латвии Марис Риекстиньш, которому заявили "решительный протест" из-за сноса советских памятников.

Как сообщается на официальной странице российского Министерства иностранных дел в Telegram, главу латвийской дипмиссии вызвали в связи с "продолжающейся в Латвии политикой государственного вандализма по демонтажу советских мемориалов".

Отмечается, что Риекстиньшу, в частности, было заявлено о "противозаконных" шагах латвийских властей, "направленных на создание препятствий в работе культурного центра "Дом москвы" в Риге и санатория "Янтарный берег" в Юрмале с целью возможной экспроприации той российской собственности".

В россии назвали подобные действия латвийских властей враждебными и пригрозили ответными шагами, в том числе асимметричными, которые "обязательно будут чувствительны для Риги".

Отметим, с началом полномасштабного российского вторжения в Украину в Латвии был принят закон, позволяющий демонтировать советские памятники. Одним из последних мемориалов, который снесли в Латвии, был памятник "освободителям Резекне".

Снос памятника в Латвии

Напомним, ранее мы писали о том, что в Чехии перекрасили советский памятник в соответствии с нынешними реалиями.

Также мы сообщали о том, что в Харькове был демонтирован памятник Пушкину. Дальнейшая судьба бюста поэта будет решаться после Победы в войне.