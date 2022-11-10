У росії знову загрожують країні-сусідці: що сталося цього разу

Послу Латвії заявили про "протизаконні" кроки латвійської влади

У МЗС Росії був викликаний посол Латвії Маріс Ріекстіньш, якому заявили "рішучий протест" через знесення радянських пам’яток.

Як повідомляється на офіційній сторінці російського Міністерства закордонних справ у Telegram, главу латвійської дипмісії викликали у зв’язку з "політикою державного вандалізму, що триває в Латвії, з демонтажу радянських меморіалів".

Зазначається, що Ріекстіньшу, зокрема, було заявлено про "протизаконні" кроки латвійської влади, "спрямовані на створення перешкод у роботі культурного центру "Будинок Москви" в Ризі та санаторію "Бурштиновий берег" в Юрмалі з метою можливої експропріації тієї російської власності".

У росії назвали подібні дії латвійської влади ворожими і пригрозили кроками у відповідь, у тому числі асиметричними, які "обов’язково будуть чутливі для Риги".

Зазначимо, що з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну в Латвії було ухвалено закон, що дозволяє демонтувати радянські пам’ятники. Одним із останніх меморіалів, який знесли у Латвії, був пам’ятник "визволителям Резекне".

Знесення пам’ятника у Латвії

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Чехії перефарбували радянську пам’ятку відповідно до нинішніх реалій.

Також ми повідомляли про те, що у Харкові було демонтовано пам’ятник Пушкіну. Подальша доля погруддя поета вирішуватиметься після Перемоги у війні.