Поведение русских при путине сравнили с тем, как вели себя немцы в 1930-е годы

Похоже, количество россиян, выехавших в Грузию из-за мобилизации, превысило все возможные пределы. А так как у представителей этой страны есть привычка показывать наплевательское отношение ко всему, что не относится к "русскому", то и ведут они себя, вероятно, соответствующим образом.

Поэтому местные жители вынуждены устраивать им "политинформацию" с рассказом о том, "кто есть who" и какова международная ситуация.

Такой вывод можно сделать из рассказа некоей Чесноковой Лены, которая характеризует себя как "Звезду Поволжья, редактора текстов и подкастов".

Так вот, с вышеуказанной Леной случилось небольшое приключение: она пришла в ресторан Ezo покушать, а ей принесли небольшую листовку-напоминалку с прописными истинами о том, что пока она развлекается в Грузии, армия ее страны убивает и насилует местных жителей, женщин и детей в Украине. Что Абхазия и Южная Осетия – это часть Грузии. И что в войне виноват не только путин, а и все россияне, которые не протестовали против его прихода к власти и все время молчали – как в свое время немцы при Гитлере.

И что она может помочь улучшить ситуацию, если начнет протестовать – хотя бы в Грузии. И подключит к этому своих родственников и детей.

Очевидно, информация была настолько шокирующей для Чесноковой, что она возмущенно написала: "Я всё понимаю, но не надо со мной так разговаривать" Намекая, вероятно, на то, русские – люди исключительные, и не надо им правдой в глаза тыкать!

А, возможно, и с надеждой на то, что все ее начнут утешать и ругать местное население: ах, бедная Лена – какие наглые грузины! Человек решил деньги потратить в ресторане, а ей тычут в глаза листовки про то, что национальный фюрер – плохой.

Конечно, среди отзывов были и единомышленники Лены, которые злобно пообещали больше никогда не приезжать в Грузию, но остальные читатели блога, среди которых были в том числе и украинцы, решили "прочитать" девушке небольшую лекцию о том, что в свое время всех немцев заставили пройти денацификацию, так как их непосредственная вина – в том, что они молчали.

И что сама она, этакая "звезда Поволжья" ничуть не меньше виновата, чем другие россияне.

В числе комментаторов были и русские, которые напомнили соотечественнице, что в самой рф слово немец до последних лет было синонимом слова "фашист". И то, что в наши дни слово "русский" стало синонимом слова "убийца", "насильник" или "вор, крадущий стиралки" – это "заслуга" путина и всех россиян.

Пока не известно, сделала ли выводы Чеснокова, но сам факт того, что она не удалила пост и все комментарии, позволяет надеяться на то, что россиянка хотя бы начнет пытаться понять, "почему русских так все ненавидят".

Напомним, что еще одним доказательством того, что весь мир воспринимает рф как страну-наследницу гитлеровской Германии, становятся все чаще звучащие предложения провести после окончания войны трибунал над военными преступниками – так, как когда-то было сделано в Нюрнберге.