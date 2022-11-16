Инцидент с ракетой в Польше: украинские военные рассказали США важную деталь - CNN

Вблизи места нанесения удара в Польше украинские военные пытались перехватить ракету рф

Украинские военные сообщили Соединенным Штатам и западным союзникам, что во время массированной атаки 15 ноября пытались перехватить вражескую ракету недалеко от места падения снаряда в польском поселке Пшеводув.

Время попытки перехвата российской ракеты, как заявили украинские военные, примерно совпадает со временем, в которое в Польше раздались взрывы. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источник в администрации США.

Как отмечает CNN, на данный момент нет точных данных о том, была ли запущена та самая ракета украинскими военными, но власти Соединенных Штатов дали оценку инциденту исходя именно из этой информации.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина готова предоставить доказательства "российского следа" в происшествии в Польше и требует постоянного допуска к месту взрыва представителей ОБСЕ, Минобороны и Госпогранслужбы Украины.

Напомним, что журналист и эксперт Сергей Гармаш озвучил "Телеграфу", чем инцидент на польской территории может обернуться для Украины и повлияет ли это на отношение с Польшей.