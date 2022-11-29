Много бежевых и розовых оттенков, а также зеленый: самые модные цвета зимы 2022/23 (фото)
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В топе синие, голубые и серебрянные цвета
Если осенью актуальными были сливовые и карамельные оттенки в одежде, то зимой тенденция немного меняется. Многие цвета все также остаются в тренде — это и голубые, и желтые, и розовые оттенки, однако все же есть свои особенности.
О том, на какие цвета стоит обратить свое внимание при составлении зимнего образа в своем блоге в Инстаграм фэшн-блогер Виктория, которая "работает" под ником vikisews.fibers. Стоит отметить, что помимо популярных цветов, о которых говорится ниже, зимой 2022/23 также много нейтральных бежевых, молочных и зеленых оттенков, добавила эксперт.
Самые модные цвета зимы 2022/23:
- красный — он в целом набирает популярность и собирается вытеснить розовый;
- розовый и в частности фуксия;
- хаки;
- голубой и синий;
- жёлтый;
- оранжевый;
- чёрный — из-за тренда на стиль готика, драму;
- серебро, которое можно носить и в праздничных, и в повседневных луках.
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