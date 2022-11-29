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Много бежевых и розовых оттенков, а также зеленый: самые модные цвета зимы 2022/23 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Цветовая палитра зимы 2022/2023 Новость обновлена 29 ноября 2022, 08:06
Цветовая палитра зимы 2022/2023. Фото pexels.com

В топе синие, голубые и серебрянные цвета

Если осенью актуальными были сливовые и карамельные оттенки в одежде, то зимой тенденция немного меняется. Многие цвета все также остаются в тренде — это и голубые, и желтые, и розовые оттенки, однако все же есть свои особенности.

О том, на какие цвета стоит обратить свое внимание при составлении зимнего образа в своем блоге в Инстаграм фэшн-блогер Виктория, которая "работает" под ником vikisews.fibers. Стоит отметить, что помимо популярных цветов, о которых говорится ниже, зимой 2022/23 также много нейтральных бежевых, молочных и зеленых оттенков, добавила эксперт.

Самые модные цвета зимы 2022/23:

  • красный — он в целом набирает популярность и собирается вытеснить розовый;
Самые модные цвета зимы 2022/23 - красный
  • розовый и в частности фуксия;
Самые модные цвета зимы 2022/23 - розовый
  • хаки;
Самые модные цвета зимы 2022/23 - хаки
  • голубой и синий;
Самые модные цвета зимы 2022/23 - синий
  • жёлтый;
Самые модные цвета зимы 2022/23 - желтый
  • оранжевый;
Самые модные цвета зимы 2022/23 - оранжевый
  • чёрный — из-за тренда на стиль готика, драму;
Самые модные цвета зимы 2022/23 - черный
  • серебро, которое можно носить и в праздничных, и в повседневных луках.
Самые модные цвета зимы 2022/23 - серебро

Ранее "Телеграф" рассказывал, что есть ряд антитрендов, о которых важно знать при выборе наряда на Новый год 2023. Многие фасоны уже давно вышли из моды и лишь испортят ваш внешний вид.

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