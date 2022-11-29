Много бежевых и розовых оттенков, а также зеленый: самые модные цвета зимы 2022/23 (фото)

В топе синие, голубые и серебрянные цвета

Если осенью актуальными были сливовые и карамельные оттенки в одежде, то зимой тенденция немного меняется. Многие цвета все также остаются в тренде — это и голубые, и желтые, и розовые оттенки, однако все же есть свои особенности.

О том, на какие цвета стоит обратить свое внимание при составлении зимнего образа в своем блоге в Инстаграм фэшн-блогер Виктория, которая "работает" под ником vikisews.fibers. Стоит отметить, что помимо популярных цветов, о которых говорится ниже, зимой 2022/23 также много нейтральных бежевых, молочных и зеленых оттенков, добавила эксперт.

Самые модные цвета зимы 2022/23:

красный — он в целом набирает популярность и собирается вытеснить розовый;

розовый и в частности фуксия;

хаки;

голубой и синий;

жёлтый;

оранжевый;

чёрный — из-за тренда на стиль готика, драму;

серебро, которое можно носить и в праздничных, и в повседневных луках.

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