Багато бежевих та рожевих відтінків, а також зелений: наймодніші кольори зими 2022/23 (фото)

У топі сині, блакитні та срібні кольори

Якщо восени актуальними були сливові та карамельні відтінки в одязі, то взимку тенденція дещо змінюється. Багато кольорів все також залишаються в тренді — це і блакитні, і жовті, і рожеві відтінки, проте є свої особливості.

Про те, на які кольори варто звернути увагу при складанні зимового образу у своєму блозі в Інстаграм фешн-блогер Вікторія, яка "працює" під ніком vikisews.fibers. Варто зазначити, що окрім популярних кольорів, про які йдеться нижче, взимку 2022/23 також багато нейтральних бежевих, молочних та зелених відтінків, додала експерт.

Наймодніші кольори зими 2022/23:

червоний — він загалом набирає популярності і збирається витіснити рожевий;

рожевий та зокрема фуксія;

хакі;

блакитний та синій;

жовтий;

помаранчевий;

чорний – через тренд на стиль готика, драму;

срібний — можна носити і у святкових, і у повсякденних луках.

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