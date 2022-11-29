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Багато бежевих та рожевих відтінків, а також зелений: наймодніші кольори зими 2022/23 (фото)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Палітра кольорів зими 2022/2023 Новина оновлена 29 листопада 2022, 08:06
Палітра кольорів зими 2022/2023. Фото pexels.com

У топі сині, блакитні та срібні кольори

Якщо восени актуальними були сливові та карамельні відтінки в одязі, то взимку тенденція дещо змінюється. Багато кольорів все також залишаються в тренді — це і блакитні, і жовті, і рожеві відтінки, проте є свої особливості.

Про те, на які кольори варто звернути увагу при складанні зимового образу у своєму блозі в Інстаграм фешн-блогер Вікторія, яка "працює" під ніком vikisews.fibers. Варто зазначити, що окрім популярних кольорів, про які йдеться нижче, взимку 2022/23 також багато нейтральних бежевих, молочних та зелених відтінків, додала експерт.

Наймодніші кольори зими 2022/23:

  • червоний — він загалом набирає популярності і збирається витіснити рожевий;
Наймодніші кольори зими 2022/23 – червоний
  • рожевий та зокрема фуксія;
Наймодніші кольори зими 2022/23 – рожевий
  • хакі;
Наймодніші кольори зими 2022/23 — хакі
  • блакитний та синій;
Наймодніші кольори зими 2022/23 – синій
  • жовтий;
Наймодніші кольори зими 2022/23 – жовтий
  • помаранчевий;
Наймодніші кольори зими 2022/23 – помаранчевий
  • чорний – через тренд на стиль готика, драму;
Наймодніші кольори зими 2022/23 – чорний
  • срібний — можна носити і у святкових, і у повсякденних луках.
Наймодніші кольори зими 2022/23 – срібло

Раніше "Телеграф" розповідав, що є низка антитрендів, про які важливо знати при виборі вбрання на Новий рік 2023 року. Багато фасонів вже давно вийшли з моди і лише зіпсують ваш зовнішній вигляд.

Теги:
#Мода #Жіноча мода #Стиль #Колір