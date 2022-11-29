Багато бежевих та рожевих відтінків, а також зелений: наймодніші кольори зими 2022/23 (фото)
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У топі сині, блакитні та срібні кольори
Якщо восени актуальними були сливові та карамельні відтінки в одязі, то взимку тенденція дещо змінюється. Багато кольорів все також залишаються в тренді — це і блакитні, і жовті, і рожеві відтінки, проте є свої особливості.
Про те, на які кольори варто звернути увагу при складанні зимового образу у своєму блозі в Інстаграм фешн-блогер Вікторія, яка "працює" під ніком vikisews.fibers. Варто зазначити, що окрім популярних кольорів, про які йдеться нижче, взимку 2022/23 також багато нейтральних бежевих, молочних та зелених відтінків, додала експерт.
Наймодніші кольори зими 2022/23:
- червоний — він загалом набирає популярності і збирається витіснити рожевий;
- рожевий та зокрема фуксія;
- хакі;
- блакитний та синій;
- жовтий;
- помаранчевий;
- чорний – через тренд на стиль готика, драму;
- срібний — можна носити і у святкових, і у повсякденних луках.
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