Японцы научились сочетать традиционные и современные способы обогрева жилища

Подобно жителям многих стран мира японцы не оснащают свои дома системами центрального отопления. Конечно, в представлении многих украинцев, они им, вероятно, не особенно и нужны – ведь после просмотра сюжетов Дмитрия Комарова может сложиться впечатление, что Япония – страна цветущих целый год сакур и теплого влажного климата.

И действительно, на первый взгляд, может показаться, что в Японии не бывает сильных холодов и тем более заморозков, говорится в аккаунте в социальной сети компании "Нафтогаз Украины".

Однако это не так. Благодаря своей протяженности Японские острова расположены сразу в четырех климатических зонах. Например, в одном из северных регионов страны — Хоккайдо, снег идет практически всю зиму, а температура воздуха может колебаться от -10 до -15, а иногда достигает -25.

Отсутствие централизованного отопления в стране объясняется рядом исторических и географических особенностей. Из-за частых землетрясений японские дома всегда строили простыми и легкими. Да и централизованно обогреть все японские дома на островах трудно.

Поэтому в вопросе отопления собственных домов высокотехнологичные японцы ведут себя довольно старомодно, и в соответствии с традициями достают из шкафов теплые вещи и различные полезные приспособления.

Традиционные кимоно, утепленные мехом

Например, электроодеяла и пледы, которыми можно быстро согреться.

А еще собираются всей семьей за традиционным для японцев столиком котацу. Он представляет собой низкий деревянный каркас, покрытый специальным матрасом или тяжелым одеялом, и "оснащенный" нагревательными элементами: электрическим или угольным обогреватель.

Котацу

Несмотря на схожее звучание, котацу никак не рассчитан на котов, хотя они тоже любят согреваться с его помощью.

Конечно, на котацу может присутствовать знаменитый японский горячительный напиток саке, но в весьма умеренных количествах.

Также в качестве источника тепла японцы используют нагретые камни или водяные грелки.

Горячие камни для обогрева

Не пренебрегают в Японии и обычными кондиционерами или обогревателями. Однако это очень дорого. По данным сервиса Numbeo за базовые коммунальные услуги для японской квартиры площадью 85 кв. м местные жители платят ежемесячно в среднем 22 575 ¥. Это почти 160 евро или больше 6 тысяч гривен.

Современная японская "буржуйка"

Да и злоупотреблять обогревателями в японских многоэтажках не получится, потому что может не выдержать проводка. Однако жители страны восходящего солнца знают, как сохранить тепло дома даже в таких условиях. Вот несколько бытовых лайфхаков:

использовать коврики-обогреватели с низким потреблением энергии;

спать под электропростынью или с водяной грелкой;

носить теплую домашнюю одежду: длинный-длинный свитер или пончо-плед.

Ранее "Телеграф" раскрывал несколько секретов японцев, как не замерзнуть дома зимой без центрального отопления. Они построены на принципе "согрей себя — потом окружающее пространство".