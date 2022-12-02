Не только котацу и саке: как согреваются в зимние месяцы жители Японских островов (видео)
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Японцы научились сочетать традиционные и современные способы обогрева жилища
Подобно жителям многих стран мира японцы не оснащают свои дома системами центрального отопления. Конечно, в представлении многих украинцев, они им, вероятно, не особенно и нужны – ведь после просмотра сюжетов Дмитрия Комарова может сложиться впечатление, что Япония – страна цветущих целый год сакур и теплого влажного климата.
И действительно, на первый взгляд, может показаться, что в Японии не бывает сильных холодов и тем более заморозков, говорится в аккаунте в социальной сети компании "Нафтогаз Украины".
Однако это не так. Благодаря своей протяженности Японские острова расположены сразу в четырех климатических зонах. Например, в одном из северных регионов страны — Хоккайдо, снег идет практически всю зиму, а температура воздуха может колебаться от -10 до -15, а иногда достигает -25.
Отсутствие централизованного отопления в стране объясняется рядом исторических и географических особенностей. Из-за частых землетрясений японские дома всегда строили простыми и легкими. Да и централизованно обогреть все японские дома на островах трудно.
Поэтому в вопросе отопления собственных домов высокотехнологичные японцы ведут себя довольно старомодно, и в соответствии с традициями достают из шкафов теплые вещи и различные полезные приспособления.
Например, электроодеяла и пледы, которыми можно быстро согреться.
А еще собираются всей семьей за традиционным для японцев столиком котацу. Он представляет собой низкий деревянный каркас, покрытый специальным матрасом или тяжелым одеялом, и "оснащенный" нагревательными элементами: электрическим или угольным обогреватель.
Несмотря на схожее звучание, котацу никак не рассчитан на котов, хотя они тоже любят согреваться с его помощью.
Конечно, на котацу может присутствовать знаменитый японский горячительный напиток саке, но в весьма умеренных количествах.
Также в качестве источника тепла японцы используют нагретые камни или водяные грелки.
Не пренебрегают в Японии и обычными кондиционерами или обогревателями. Однако это очень дорого. По данным сервиса Numbeo за базовые коммунальные услуги для японской квартиры площадью 85 кв. м местные жители платят ежемесячно в среднем 22 575 ¥. Это почти 160 евро или больше 6 тысяч гривен.
Да и злоупотреблять обогревателями в японских многоэтажках не получится, потому что может не выдержать проводка. Однако жители страны восходящего солнца знают, как сохранить тепло дома даже в таких условиях. Вот несколько бытовых лайфхаков:
- использовать коврики-обогреватели с низким потреблением энергии;
- спать под электропростынью или с водяной грелкой;
- носить теплую домашнюю одежду: длинный-длинный свитер или пончо-плед.
Ранее "Телеграф" раскрывал несколько секретов японцев, как не замерзнуть дома зимой без центрального отопления. Они построены на принципе "согрей себя — потом окружающее пространство".