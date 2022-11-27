Еще одна страна без центрального отопления: как спасаются от холодов в Канаде (видео)

Рассказ человека, переехавшего на ПМЖ в Канаду в 1998 году

Подобно Германии, Испании или Великобритании, в Канаде также не существует системы централизованного отопления по причине ее неэффективности.

Как же спасаются от северных холодов сами канадцы и "понаехавшие" в страну наши бывшие соотечественники? Об этом рассказал в своем видеоблоге Сергей Гудин, живущий в Торонто с 1998 года (видео – ближе к концу текста).

По словам Сегея, в Канаде система водоснабжения, то есть подача воды в дом — примерно такая же, как в Украине: к дому подходит водопроводная труба, которая идет к hot water tank (котёл). Там она нагревается, и когда человек находится в ванной или на кухне, он может включать подачу горячей или холодной воды и смешать их в нужном соотношении.

Это что касается подачи воды в дом. Но система отопления в канадских домах совершенно другая – она не радиаторная (когда горячая вода подается по трубам и батареям на весь дом), а воздушная.

Суть ее в том, что в подвале дома стоит heater (отопительный агрегат), в который подается холодный воздух. На форсунке он нагревается и потом путешествует по всем комнатам и этажам. Для этого в домах и в квартирах есть специальные оцинкованные воздушные короба.

В отличие от наших труб и батарей они спрятаны в стены или даже находятся снаружи дома, поэтому часто трудно догадаться, что это система отопления.

На каждом этаже есть воздушные решётки в полу, через которые в комнату входит теплый воздух.

Такая система отопления, по словам Сергея, имеет свои плюсы и минусы. Преимущества заключаются в том, что система отопления не отключается ни на какие профилактические работы, и при этом полностью автономна (в каждом доме – свой агрегат, и тепло не теряется во время транспортировки от котельной к жилищу).

Кроме того, в каждой квартире установлен термостат с дисплеем, на котором можно задавать нужную температуру.

"То есть, вы можете выставить, скажем, 22 градуса. И вот этот вот отопительный агрегат внизу будет автоматически включаться, как только температура будет падать ниже какого-то определённого значения. Допустим если у вас стало 21 градус, то система отопления включается, и она будет топить до тех пор, пока дом не наберёт 22 градуса. Дальше она автоматически отключается и опять ждёт, пока в доме произойдёт падение температуры в 1-1,5 градуса, дальше она включится опять", — рассказывает видеоблогер.

Действие термостата-регулятора Сергей Гудин показывает на примере.

В качестве "минусов" подобной системы отопления он называет то, что идущий по трубопроводам воздух – сухой, и это может быть неприятно для некоторых людей, страдающих аллергией.

В то же время этот вопрос продуман в Канаде: во многих домах есть устройство, которое блогер называет Humidifier (вероятно, увлажнитель воздуха). Оно впрыскивает воду в поток горячего воздуха, делая его более влажным. Степень влажности, опять-таки, можно регулировать.

Ещё один недостаток канадской системы отопления, по мнению Гудина – в том, что пока воздух поднимается, к примеру, до третьего или пятого этажа, он становится холоднее.

Но и на этот "минус" канадцы нашли решение: на отверстиях в полу или стене, через которые воздух поступает в комнату, есть специальные решетки с регуляторами, с помощью которых можно увеличивать или уменьшать зазор отверстий. Поэтому поток нагретого воздуха в любой из комнат можно уменьшить или увеличить. Как действует система, блогер показывает на примере: он кладет на решетку листок бумаги, и при увеличении потока горячего воздуха тот поднимается над полом.

Другими словам, говоря о "недостатках" канадской системы отопления, автор блога, скорее всего, решил просто пощадить своих зрителей, сидящих в украинских городах без света и отопления.

Еще одним "плюсиком" подобной системы отопления является то, что в воздуховоды, по которым идёт горячий воздух, врезан блок кондиционирования. И в летнюю пору, когда система отопления не нужна, по воздуховодам путешествует охлажденный воздух – у Сергея Гудина кондиционер находится во дворе.

Напомним, что не уехавшие в дальние страны украинцы также научились обогревать жилища без центрального отопления – правда, на это у них уходит намного больше усилий.