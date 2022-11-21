"Дома в теплице" и тотальная экономия на тепле: как "выживают" без центрального отопления в Германии

Базовые коммунальные услуги для германской квартиры площадью 85 кв. м обходятся примерно в 245 евро

Помимо Испании еще одной страной без центрального отопления является Германия – там его вообще не существует в "классическом" (привычном для украинцев) понимании.

Каждый обогревает свой дом сам: в частных домах есть собственные котельные, а многоквартирные дома отапливаются с помощью газового оборудования, греющего воду для батарей. Также все большую популярность набирают альтернативные источники отопления: дрова, опилки, биомасса, солнечная энергия, рассказали в компании "Нафтогаз Украины".

Дело в том, что цены на газ в Германии продолжают постоянно расти.

Если говорить о цифрах, по данным сервиса Numbeo, базовые коммунальные услуги для немецкой квартиры площадью 85 кв. м обойдутся в среднем примерно в 245 евро. Но это прогнозируемая сумма за возможные объемы потребления, которые примерно соответствуют годовому объему за предыдущий год. Итоговые результаты находят отражение в платежках за год. Если по результатам года окажется, что потребитель потратил больше – придется доплачивать, потратил меньше – тебе возвращают разницу.

Поэтому годовых платежек немцы ждут с особым "трепетом в душе" и надеждой на то, что сумма в них значительно не изменится. К тому же с 1 октября в стране действует новая прибавка на газ для населения и промышленности. По подсчетам экспертов, из-за этого немецкие жители будут платить в среднем еще почти на 500 евро в год больше.

В результате этого граждане не спешат включать отопление. Температуру в помещениях они регулируют самостоятельно с помощью термостатов. Сильнее нагревают помещение, где семья находится наибольшую часть времени. Есть даже специальные рекомендации, согласно которым для гостиной достаточно +20°C, для ванной – до +22°C, для спальни – +16-18°C, для туалетов и амбаров – +14-16°C.

Немцы хорошо помнят важное правило энергосбережения: снизив температуру в помещении всего на один градус, вы экономите до 6% тепловой энергии (а значит и стоимости компуслуг). Поэтому если, например, вы снизите температуру в квартире с 24°C до 20°C, то экономия составит около 24%.

Энергосберегающие лампы, термоизоляция помещений, постоянная проверка оборудования – давно неотделимая часть быта жителей Германии. Они не отказываются спать в прохладном помещении, считая это полезным, или используют электрические простыни или грелки.

Еще несколько секретов немецкой экономии: принимать душ отрывочно, то есть включать воду только тогда, когда надо намылиться или смыть пену, готовить сразу несколько блюд вместо одного, пока еще теплая плита и духовка.

Кроме того, с сентября и до конца февраля 2023 года в Германии действуют предписания по экономии энергии. Согласно им, коридоры госучреждений должны отапливаться не выше +19°C или не отапливаться вообще. Также запрещается отапливать большие залы, холлы и пустые помещения, а руки нужно мыть исключительно холодной водой. Постройки и памятники ночью больше не подсвечиваются. Магазины должны работать с закрытой дверью, чтобы тратить меньше лишней энергии.

На частных предприятиях также усиливаются энергосберегающие мероприятия: уплотняются рабочие места или вводится удаленный режим работы, чтобы меньше включать свет и отопление, офисных работников снабжают теплыми одеялами. Магазины, где расходы превышают прибыль, сокращают часы работы.

Также немцы возвращаются к старым добрым методам отопления жилищ с использованием дров.

Нередко можно встретить и применение в немецких домах различных ноу-хау из Сети.

В результате всех принимаемых мер даже богатые (по украинским меркам) немцы экономят значительную часть своего бюджета.

Да, еще об одном ноу-хау, которое не вписывается в обычные меры по экономии: это "дома в теплице", которые впервые появились в 70-х годах прошлого века в Швеции, но хорошо прижились у любящих на всем экономить немцев. Об одном из таких домов рассказывается в репортаже ресурса "Deutsche Welle".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что даже у чопорных, но экономных британцев среднесуточная температура в жилищах составляет всего +15°C, и вряд ли можно найти английский дом или квартиру, где установленный режим термостата будет превышать +17°C.