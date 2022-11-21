"Будинки в теплицях" та тотальна економія на теплі: як "виживають" без центрального опалення в Німеччині

Базові комунальні послуги для німецької квартири площею 85 кв. м обходяться приблизно в 245 євро

Крім Іспанії, ще однією країною без центрального опалення можна вважати Німеччину – там його взагалі не існує в "класичному" (звичному для українців) розумінні.

Кожен обігріває свій будинок сам: у приватних будинках є власні котельні, а багатоквартирні будинки опалюються за допомогою газового обладнання, яке нагріває воду для батарей. Також все більшої популярності набирають альтернативні джерела опалення: дрова, тирса, біомаса, сонячна енергія, розповіли в компанії "Нафтогаз України".

Справа в тому, що ціни на газ у Німеччині продовжують постійно зростати.

Якщо називати цифри, то, за даними сервісу Numbeo, базові комунальні послуги для німецької квартири площею 85 кв. м обійдуться в середньому приблизно 245 євро. Але це прогнозована сума за можливі обсяги споживання, які приблизно відповідають річному обсягу за попередній рік. Підсумкові ж результати знаходять своє відображення у річних платіжках. Якщо за результатами року виявиться, що споживач витратив більше – доведеться доплачувати, витратив менше – тобі повертають різницю.

Тому річних платіжок німці чекають з особливим "трепетом у душі" та надією на те, що сума в них значно не зміниться. До того ж з 1 жовтня в країні діє нова надбавка на газ для населення та промисловості. За підрахунками експертів, через це німецькі мешканці платитимуть у середньому ще майже на 500 євро на рік більше.

Внаслідок цього громадяни не поспішають включати опалення. Температуру у приміщеннях вони регулюють самостійно за допомогою термостатів. Сильніше нагрівають приміщення, де сім’я перебуває найбільшу частину часу. Є навіть спеціальні рекомендації, згідно з якими для вітальні достатньо +20°C, для ванної – до +22°C, для спальні – +16-18°C, для туалетів та комор – +14-16°C.

Німці добре пам’ятають важливе правило енергозбереження : зменшивши температуру в приміщенні всього на один градус, ви заощаджуєте до 6% теплової енергії (а значить і вартості компуслуг). Тому якщо, наприклад, ви зменшите температуру в квартирі з 24°C до 20°C, то економія складе близько 24%.

Енергозберігаючі лампи, термоізоляція приміщень, постійна перевірка обладнання – давно невіддільна частина побуту мешканців Німеччини. Вони не відмовляються спати в прохолодному приміщенні, вважаючи це корисним, або використовують електричні простирадла чи грілки.

Ще кілька секретів німецької економії: приймати душ уривчасто, тобто включати воду лише тоді, коли треба намилитися чи змити піну, готувати одразу кілька страв замість однієї, поки що тепла плита та духовка.

Крім того, з вересня і до кінця лютого 2023 року в Німеччині діють приписи щодо економії енергії. Відповідно до них, коридори держустанов повинні опалюватись не вище +19°C або не опалюватись взагалі. Також забороняється опалювати великі зали, холи та порожні приміщення, а руки потрібно мити виключно холодною водою. Будівлі та пам’ятники вночі більше не підсвічуються. Магазини повинні працювати із зачиненими дверима, щоб витрачати менше зайвої енергії.

На приватних підприємствах також посилюються енергозберігаючі заходи: ущільнюються робочі місця або вводиться віддалений режим роботи, щоб менше включати світло та опалення, офісних працівників постачають теплими ковдрами. Магазини, де витрати перевищують прибуток, скорочують години роботи.

Також німці повертаються до старих добрих методів опалення жител із використанням дров.

Нерідко можна зустріти і застосування у німецьких будинках різних ноу-хау з Мережі.

В результаті всіх заходів, що вживаються, навіть багаті (за українськими мірками) німці економлять значну частину свого бюджету.

Так, ще про одне ноу-хау, яке не вписується у звичайні заходи щодо економії: це "будинки в теплиці", які вперше з’явилися у 70-х роках минулого століття у Швеції, але добре прижилися у економних німців. Про один із таких будинків розповідається у репортажі ресурсу "Deutsche Welle".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що навіть у манірних, але економних британців середньодобова температура в житлах становить лише +15°C, і навряд чи можна знайти англійський будинок або квартиру, де встановлений режим термостату перевищуватиме +17°C.