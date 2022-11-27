Ще одна країна без центрального опалення: як рятуються від холодів у Канаді (відео)

Розповідь людини, яка переїхала на ПМП до Канади в 1998 році

Подібно до Німеччини, Іспанії чи Великобританії, в Канаді також не існує системи централізованого опалення через її неефективність.

Як же рятуються від північних холодів самі канадці і наші колишні співвітчизники, що "понаїхали" в країну? Про це розповів у своєму відеоблозі Сергій Гудін, який живе в Торонто з 1998 року (відео – ближче до кінця тексту).

За словами Сегія, у Канаді система водопостачання, тобто подача води до будинку — приблизно така сама, як в Україні: до будинку підходить водопровідна труба, яка йде до hot water tank (котла). Там вона нагрівається, і коли людина знаходиться у ванній або на кухні, вона може включати подачу гарячої чи холодної води та змішати їх у потрібному співвідношенні.

Це щодо подачі води в будинок. Але система опалення в канадських будинках зовсім інша – вона не радіаторна (коли гаряча вода подається трубами та батареями на весь будинок), а повітряна.

Суть її в тому, що у підвалі будинку стоїть heater (опалювальний агрегат), в який подається холодне повітря. На форсунці воно нагрівається і потім подорожує всіма кімнатами і поверхами. Для цього в будинках і квартирах є спеціальні оцинковані повітряні короби.

На відміну від наших труб і батарей, вони заховані в стіни або навіть знаходяться зовні будинку, тому часто важко здогадатися, що це система опалення.

На кожному поверсі є повітряні ґрати у підлозі, через які до кімнати входить тепле повітря.

Така система опалення, за словами Сергія, має свої плюси та мінуси. Переваги полягають у тому, що система опалення не відключається на жодні профілактичні роботи, і при цьому повністю автономна (у кожному будинку – свій агрегат, і тепло не втрачається під час транспортування від котельні до житла).

Крім того, у кожній квартирі встановлено термостат з дисплеєм, на якому можна задавати потрібну температуру.

"Тобто ви можете виставити, скажімо, 22 градуси. І ось цей ось опалювальний агрегат внизу буде автоматично вмикатися, як тільки температура падатиме нижче якогось певного значення. Припустимо якщо у вас стало 21 градус, то система опалення вмикається, і вона топитиме доти, доки будинок не набере 22 градуси. Далі вона автоматично відключається і знову чекає, поки в будинку відбудеться падіння температури в 1-1,5 градуси, далі вона включиться знову», — розповідає відеоблогер.

Дію термостата-регулятора Сергій Гудін показує на прикладі.

Як "мінуси" подібної системи опалення він називає те, що повітря, яке йде по трубопроводах — сухе, і це може бути неприємно для деяких людей, які страждають від алергії.

У той же час це питання продумане в Канаді: у багатьох будинках є пристрій, який блогер називає Humidifier (ймовірно, зволожувач повітря). Він впорскує воду в потік гарячого повітря, роблячи його вологим. Ступінь вологості, знову ж таки, можна регулювати.

Ще один недолік канадської системи опалення, на думку Гудіна – у тому, що поки повітря піднімається, наприклад, до третього поверху, воно стає холоднішим.

Але і на цей "мінус" канадці знайшли рішення: на отворах у підлозі чи стіні, через які повітря надходить до кімнати, є спеціальні грати з регуляторами, за допомогою якого можна збільшувати або зменшувати простір між отворами. Тому потік нагрітого повітря в будь-якій кімнаті можна зменшити або збільшити. Як діє система, блогер показує на прикладі: він кладе на решітку аркуш паперу, і зі збільшенням потоку гарячого повітря той піднімається над підлогою.

Іншими словами, говорячи про "недоліки" канадської системи опалення, автор блогу, швидше за все, вирішив просто пощадити своїх глядачів, які сидять в українських містах без світла та опалення.

Ще одним "плюсиком" подібної системи опалення є те, що в повітропроводи, якими йде гаряче повітря, врізаний блок кондиціювання. І влітку, коли система опалення не потрібна, по повітропроводах подорожує охолоджене повітря – у Сергія Гудіна кондиціонер знаходиться у дворі.

Нагадаємо, що українці, які не поїхали в далекі країни, також навчилися обігрівати житла без центрального опалення — правда, на це у них йде набагато більше зусиль.