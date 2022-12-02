Не лише котацу та саке: як зігріваються у зимові місяці жителі Японських островів (відео)
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Японці навчилися поєднувати традиційні та сучасні способи обігріву житла
Подібно до мешканців багатьох країн світу японці не оснащують свої будинки системами центрального опалення. Звичайно, в уявленні багатьох українців, вони їм, мабуть, не надто й потрібні – адже після перегляду сюжетів Дмитра Комарова може скластися враження, що Японія – країна цвітучих цілий рік сакур та теплого вологого клімату.
І справді, на перший погляд, може здатися, що в Японії не буває сильних холодів і тим більше заморозків, розповідають в компанії "Нафтогаз України".
Однак, це не так. Завдяки своїй протяжності Японські острови розташовані одразу у чотирьох кліматичних зонах. Наприклад, в одному з північних регіонів країни — Хоккайдо, сніг йде практично всю зиму, а температура повітря може коливатися від -10 до -15, а іноді сягає -25.
Відсутність централізованого опалення країни пояснюється низкою історичних і географічних особливостей. Через часті землетруси японські будинки завжди будували простими і легкими. Та й централізовано обігріти усі японські будинки на островах важко.
Тому в питанні опалення власних будинків високотехнологічні японці поводяться досить старомодно, і згідно з традиціями дістають із шаф теплі речі та різні корисні пристрої.
Наприклад, електроковдри та пледи, якими можна швидко зігрітися.
А ще збираються всією родиною за традиційним для японців столиком котацу. Це — низький дерев’яний каркас, покритим спеціальним матрацом або важкою ковдрою, і "оснащений" нагрівальними елементами: електричним або вугільним обігрівачом.
Незважаючи на подібність у назві, котацу ніяк не розрахований на котів, хоча вони теж люблять зігріватися за його допомогою.
Звичайно, на котацу може бути знаменитий японський міцний напій саке, але в дуже помірних кількостях.
Також як джерело тепла японці використовують нагріте каміння або водяні грілки.
Не нехтують у Японії і звичайними кондиціонерами чи обігрівачами. Однак це дуже дорого. За даними сервісу Numbeo, за базові комунальні послуги для японської квартири площею 85 кв. м місцеві жителі платять щомісячно в середньому 22 575 ¥. Це майже 160 євро чи більше 6 тисяч гривень.
Та й зловживати обігрівачами в японських багатоповерхівках не вийде, бо може не витримати проводка. Однак японці знають, як зберегти тепло вдома навіть у таких умовах. Ось кілька побутових лайфхаків:
- використовувати килимки-обігрівачі з низьким споживанням енергії;
- спати під електропростирадлом або з водяною грілкою;
- носити теплий домашній одяг: довгий-довгий светр або пончо-плед.
Раніше "Телеграф" розкривав кілька секретів японців, як не замерзнути вдома взимку без центрального опалення. Вони побудовані на принципі "зігрій себе — потім навколишній простір".