Европе грозит новая война. Хватит ли путину сил для нападения на Молдову?

Зачем владимиру путину война с Молдовой, и хватит ли россии военного потенциала для открытия второго фронта.

В начале 2023 года оккупационные войска рф могут совершить нападение на Молдову. Об этом TVR Moldova рассказал директор Службы разведки и безопасности Молдовы Александр Мустяца. По информации ведомства, риски открытия россией второго фронта вполне реальны и высоки.

"Телеграф" обратился к военным и политическим экспертам, чтобы выяснить, насколько вероятен такой сценарий, и зачем главе кремля начинать новую войну.

Опыт Украины не оставляет места легкомыслию

В Кишиневе рассматривают сразу несколько сценариев вооруженной агрессии со стороны рф. По словам Александра Мустяца, на сегодняшний день вопрос не в том, начнет ли россия наступление на Молдову, а в том, когда это произойдет: в январе-феврале или марте-апреле.

"Судя по нашей информации, российская федерация не намерена останавливаться. Ее цель: объединение с Приднестровьем – территорией, которая является частью Молдовы, и тогда можно однозначно сказать, что да, они намерены прийти сюда. Что будет дальше и каковы их намерения в отношении Кишинева – мы не можем судить, но это реальный и очень высокий риск", — заявил чиновник.

Глава Службы разведки и безопасности Молдовы также напомнил, что в селе Колбасна на территории самопровозглашенного Приднестровья под охраной российских военных находится самый большой склад боеприпасов в Европе. Их страна-агрессор может использовать для военного противостояния в регионе.

Стоит отметить, что правительство Молдовы уже начало принимать меры по усилению обороноспособности, поэтому в 2023 году оборонные расходы страны возрастут на 68,2%. По сообщению министра обороны Анатолия Носатого, значительную часть этих средств потратят на закупку систем противовоздушной обороны, пишет "Милитарный".

Кроме того, на днях стало известно, что Молдова прекратила вещание шести русскоязычных каналов из-за угрозы государственной безопасности республики. Министр юстиции страны Сергей Литвиненко заявил, что эти телеканалы недобросовестно освещают информацию о событиях в Молдове и Украине, что приводит к риску дезинформации.

Несмотря на то, что в украинском правительстве оценивают вероятность наступления россии на Молдову как невысокую, обсуждение всех возможных вариантов развития событий все же происходит. Об этом "Телеграфу" сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Мы держим связь с правительством и президентом Молдовы. Координация проходит для принятия превентивных мер, чтобы снизить риски негативных последствий в будущем", — отметил нардеп.

В то же время Федор Вениславский считает, что ожидать увеличения военной помощи Украине как последнему "рубежу" между агрессором и Европой со стороны Запада не стоит. По словам нардепа, на сегодняшний день наши международные партнеры наиболее обеспокоены террористическими атаками на объекты критической инфраструктуры Украины. Именно эти действия россии могут ускорить темпы и увеличить объемы помощи нашему государству.

Имперские амбиции путина не отвечают его возможностям

Обеспечение сухопутного коридора через Одессу в Приднестровье было одной из военных целей россии с первого дня полномасштабного вторжения в Украину и от этих планов в кремле не отказываются, считает дипломат Валерий Чалый.

"Желание у них осталось, сценарий лежит на столе, его никто не отменял. Удастся реализовать его? Зависит даже не от Молдовы, а от Украины. В Кишиневе понимают, что просто просидеть эту войну не удастся, что надо думать, несмотря на возможности, о своих решительных шагах", — отметил Чалый в комментарии "Эспресо".

На фоне последних заявлений со стороны правительства Молдовы недавний визит президента россии в Беларусь может приобретать новые смыслы. Во вторник, 20 декабря, в командовании Объединенного оперативного штаба ВСУ сообщили, что уровень военной угрозы со стороны РБ растет, а потенциала ВС рф достаточно для создания угрозы Украине и проведения тактических действий. Исходя из этого, нельзя исключать, что конечная цель втягивания россией союзного государства в войну — создание условий для захвата Молдовы.

В том, что у владимира путина есть четкие мотивы для нового нападения и при случае он бы непременно воспользовался такой возможностью, уверен и директор Института мировой политики Евгений Магда.

"Путину нужно интернационализировать конфликт с Украиной, показать, что он способен действовать более активно и повышать ставки. Молдова имеет статус кандидата на вступление в ЕС, и путин хотел бы продемонстрировать, что способен силой изменить этот выбор. Однако воплотить этот сценарий в жизнь невозможно с географической точки зрения, особенно после потери россией контроля над островом Змеиный. Молдова граничит только с Украиной и Румынией, а контингент россии на территории Приднестровья сформирован в основном из местных граждан, имеющих по три-четыре паспорта и воевать не настроенных", — пояснил эксперт в комментарии "Телеграфу".

Стоит отметить, что в начале сентября Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о неудачных попытках военного командования с рф провести в Приднестровье широкую кампанию по вербовке контрактников для участия в войне в Украине.

"Местное население отказывается идти в российскую армию, несмотря на обещания высоких денежных выплат, социальные пакеты и возможное обеспечение жильем. Также на фоне событий в Украине отмечается рост количества случаев дезертирства в "оперативной группе войск россии в Приднестровье". Наблюдается массовое увольнение со службы по истечении срока контракта", — говорилось в отчете разведки от 8 сентября.

По словам Евгения Магды, трансляция несколько преувеличенных опасений Кишинева может быть направлена на повышение объемов помощи республике со стороны Запада. Ведь несмотря на увеличение оборонного бюджета, обеспечить армию ракетными комплексами Молдова пока не может.

Имперские амбиции владимира путина в очередной раз идут вразрез с возможностями его армии, уверен военный эксперт Олег Жданов. Полковник запаса ВСУ отмечает: опасаться повторения украинского сценария в Молдове не следует.

"Да, в нападение россии на Украину тоже мало кто верил, но у этих сомнений разная природа. С точки зрения военной науки, начинать кампанию по полномасштабному вторжению в Украину теми силами, человеческими резервами и материальными запасами, которые имела рф в феврале 2022 года, — это просто полная бессмыслица, на которую путин все же пошел. А вот вторжение в Молдову невозможно с физической точки зрения", — отмечает эксперт в комментарии "Телеграфу".

Молдова – анклав между Румынией, которая является страной-членом НАТО и Украиной. Других путей в республику для россии нет. Чтобы совершить это нападение, ВС рф нужно пробивать либо воздушный, либо сухопутный коридор через Украину. Оба эти сценария нереалистичны сегодня, поэтому пока Украина держит оборону, соседней республике ничего не угрожает, уверен Олег Жданов.