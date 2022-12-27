Нужны переговоры не об Украине: в Литве неоднозначно высказались по поводу будущего рф

Политик убежден, что путину нужно наконец-то вернуться к реальности

Бывший глава Министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс убежден, что россиянам нужны переговоры не об Украине, а о дальнейшей судьбе рф.

Об этом политик написал в сообщении на своей странице в соцсети, призвав российского президента владимира путина вернуться к реальности, мол, если он этого не сделает, существовать нынешняя россия в будущем уже не будет.

"Если президент рф владимир путин не вернется к реальности и если россия не вернется к реальности, то в новой реальности уже не будет нынешней россии. Им нужны переговоры не об Украине, а о собственной судьбе", — говорится в тексте публикации Линкявичюса.

Стоит напомнить, что президент рф владимир путин высказался по поводу переговорного процесса с украинской стороной, заявив, что россия якобы готова вести переговоры со всеми участвующими в войне в Украине сторонами. Но Киев совместно с его западными союзниками вроде бы отказываются участвовать в диалоге.

Ранее "Телеграф" сообщал, как спикер президента россии дмитрий песков прокомментировал вероятность возвращения к переговорному процессу с Украиной, заявив, что москва считает шаги Киева к миру "шагами к продолжению боевых действий" в Украине. Также он в очередной раз подчеркнул, что вывод российских войск с украинских территорий невозможен.