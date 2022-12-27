Потрібні переговори не про Україну: у Литві неоднозначно висловилися щодо майбутнього рф

Політик переконаний, що путіну потрібно нарешті повернутися до реальності

Колишній очільник Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс переконаний, що росії потрібні переговори не про Україну, а про подальшу долю рф.

Про це політик написав у дописі на своїй сторінці у соцмережі, закликавши російського президента володимира путіна повернутися до реальності, мовляв, якщо він цього не зробить, існування теперішньої росії у майбутньому вже не буде.

"Якщо президент рф володимир путін не повернеться до реальності і якщо росія не повернеться до реальності, то в новій реальності вже не буде нинішньої росії. Їм потрібні переговори не про Україну, а про власну долю", — йдеться в тексті публікації Лінкявічюса.

Варто нагадати, що президент росії володимир путін висловився щодо переговорного процесу з української стороною, заявивши, що рф нібито готова вести перемовини з усіма сторонами, які беруть участь у війні в Україні. Але Київ спільно з його західними союзниками начебто відмовляються брати участь у діалозі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як спікер президента росії дмитро пєсков прокоментував ймовірність повернення до переговорного процесу з Україною, заявивши, що москва вважає кроки Києва до миру "кроками до продовження бойових дій" в Україні. Також він вкотре наголосив, що виведення російських військ з українських територій є неможливим.