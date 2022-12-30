В Донецке уничтожен видный российский оккупант

Подполковник из СК рф отвечал за объединенную группировку войск россиян и боевиков из Донецка

В Донецке погиб замначальника отдела военного следственного управления Следственного комитета РФ по объединенной группировке войск подполковник юстиции Евгений Рыбаков.

Информация о его гибели появилась на сайте СК рф в пятницу, 30 декабря.

Предположительно, российский военный погиб во время утреннего обстрела Донецка. Оккупанты сообщили, что пострадала гостиница "Виктория", а в СК уверили, что Рыбаков получил несовместимые с жизнью ранения во время артиллерийского удара.

По факту его смерти уже возбудили уголовное дело. Российские Telegram-каналы отмечают, что из-за участившихся случаев гибели российских военных на оккупированных территориях, "командировочные" все чаще отдают предпочтение квартирам или частным домам, а гостиничные комплексы стараются избегать.

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