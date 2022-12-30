У Донецьку знищено видного російського окупанта

Підполковник із СК рф відповідав за об’єднане угруповання військ росіян та бойовиків з Донецька

У Донецьку загинув заступник начальника відділу військового слідчого управління Слідчого комітету рф з об’єднаного угруповання військ підполковник юстиції Євген Рибаков.

Інформація про його загибель з’явилася на сайті СК рф у п’ятницю, 30 грудня.

Очевидно, російський військовий загинув під час ранкового обстрілу Донецька. Окупанти повідомили, що постраждав готель "Вікторія", а у СК запевнили, що Рибаков отримав несумісні з життям поранення під час артилерійського удару.

За фактом його смерті порушили кримінальну справу. Російські Telegram-канали відзначають, що через випадки загибелі російських військових на окупованих територіях, "відряджені" все частіше віддають перевагу квартирам або приватним будинкам, а готельні комплекси намагаються уникати.

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