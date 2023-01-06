Потребуется десятый тур: в Конгрессе США снова не смогли выбрать нового спикера

В ходе дискуссии даже поступило предложение избрать спикером экс-президента Трампа

В Конгрессе США продолжается "эпопея" с избранием спикера Палаты представителей.

Девятая попытка решить данный вопрос также стала провальной, пишет CNN.

Конгрессмены голосуют уже третий день подряд и намерены продолжать выдвижение кандидатур до определения победителя. Фаворитом на пост спикера является конгрессмен от республиканцев Кевин МакКарти.

Ему набрать нужно 218 голосов, что означает большинство в Палате представителей. Однако, чтобы завоевать этот пост, Маккарти нужна поддержка 20 правых республиканцев – так называемых "трампистов", которые, вероятно, хотят добиться того, чтобы спикера избрали из их числа.

Кроме МакКарти на должность спикера были выдвинуты еще два республиканца: конгрессмен Байрон Дональдс и конгрессмен Кевин Герн. Демократы выдвинули представителя Хакима Джеффриса.

Некоторое смятение в голосование конгрессмен от Флориды Мэтт Гетц, когда заявил, что отдает свой голос экс-президенту Дональду Трампу. Дело в том, что для назначения спикером не обязательно быть членом Палаты представителей, хотя по традиции он выбирается именно из числа там заседающих. Ранее Гетц уже называл Маккарти "отчаявшимся парнем" и говорил, что его просьба проста: "Чтобы он вышел из гонки". Но выступление Гетца ни к чему не привело — после него спикера снова не смогли избрать.

Американские СМИ отмечают, конгрессмены побили "рекорд" 1923 года — тогда для избрания спикера потребовалось 9 попыток. Но пока что остается "недостижимым" рекорд, установленный законодателями в 1859 году – тогда им пришлось голосовать 44 раза.

Напомним, что должность спикера Палаты представителей является очень важной для политической жизни не только США, но и многих других стран, так как именно в этой палате принимаются важные решение по многим программам, в том числе и о помощи Украине.