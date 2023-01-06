Потрібен десятий тур: у Конгресі США знову не змогли обрати нового спікера

У ході дискусії навіть надійшла пропозиція обрати спікером екс-президента Трампа

У Конгресі США продовжується "епопея" з обранням спікера Палати представників.

Дев’ята спроба вирішити це питання також стала провальною, пише CNN.

Конгресмени голосують уже третій день поспіль і мають намір продовжувати висунення кандидатур до визначення переможця. Фаворитом на посаду спікера є конгресмен від республіканців Кевін МакКарті.

Йому потрібно набрати потрібно 218 голосів, що означає більшість у Палаті представників. Однак, щоб завоювати цю посаду, Маккарті потрібна підтримка 20 правих республіканців – так званих "трампістів", які, ймовірно, хочуть домогтися того, щоб спікера обрали з-поміж них.

Крім МакКарті на посаду спікера було висунуто ще двох республіканців: конгресмена Байрона Дональдса і конгресмена Кевіна Герна. Демократи висунули свого представника Хакіма Джефріса.

Деяке сум’яття у голосування вніс конгресмен від Флориди Метт Гетц, коли заявив, що віддає свій голос екс-президенту Дональду Трампу. Справа в тому, що для призначення спікером не обов’язково бути членом Палати представників, хоча за традицією він вибирається саме з тих, що там засідають. Раніше Гетц вже називав Маккарті "хлопцем, що зневірився" і говорив, що його прохання просте: "Щоб Маккарті вийшов з гонки". Але виступ Гетца ні до чого не призвів — після нього спікера знову не змогли вибрати.

Американські ЗМІ зазначають, що конгресмени побили "рекорд" 1923 року — тоді для обрання спікера знадобилося 9 спроб. Але поки що залишається "недосяжним" рекорд, встановлений законодавцями у 1859 році — тоді їм довелося голосувати 44 рази.

Нагадаємо, що посада спікера Палати представників є дуже важливою для політичного життя не лише США, а й багатьох інших країн, оскільки саме в цій палаті ухвалюються важливі рішення щодо багатьох програм, у тому числі і щодо допомоги Україні.