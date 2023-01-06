"Варварские действия рф": Байден объяснил необходимость оказывать помощь Украине

Агрессор не собирается останавливаться, поэтому помощь Украине не должна прекращаться

Несмотря на недавнюю передачу Украине уникальной системы управления артиллерией, США не намерены отказываться от помощи нашей стране, так как боевые действия сейчас достигли критической точки и наше государство нуждается в максимальной помощи.

Об этом заявил американский президент Джо Байден. Его слова приводит в Twitter журналистка из пула Белого дома Дженифер Якобс.

"Сейчас война в Украине находится в критической точке. Мы должны сделать все возможное, чтобы помочь украинцам противостоять российской агрессии", – заявил Байден на заседании правительства страны.

По его словам, страна-агрессор продолжает предпринимать варварские действия.

"Россия не пытается тормозить. Действия, которые они предпринимают, такие же варварские, как и год назад", – добавил президент США.

Также хозяин Белого дома одобрил решение канцлера ФРГ Шольца поставить нашей стране дополнительные батареи ПВО Patriot.

Напомним, что Германия действительно резко изменила отношение к помощи Украине и готовит передачу ВСУ бронемашин Marder.