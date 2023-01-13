Возможна война между разными частями россии: американский профессор назвал возможные сценарии распада рф

Западу следует серьезно подумать о том, что делать, если на месте россии будет 5-20 независимых государств

Развязавшая против Украины войну страна-агрессор россия уже не может эту войну выиграть, и результатом завершения боевых действий может стать распад рф на части, либо гражданская война, или же вообще война между разными частями государства.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал профессор политических наук Ратгарского Университета США Александр Мотыль.

Он отметил, что еще в феврале 2022 года никто не мог вообразить, что Россия вообще может перестать существовать. Все были убеждены, что победа в войне будет за Россией, и никто не мог представить украинскую победу.

"А за последние 11 месяцев мы увидели, что все как раз наоборот. россия уже не способна выиграть. Ее абсолютной победы наверняка не будет. Украина победить может. Еще открыт вопрос, победит ли. Но по крайней мере есть надежда и надежда, что так и будет. Поэтому полностью изменилось видение россии. А тем более и Украины. россия из супер-потуги, которая является непобедимой, превратилась в очень победимую и уже не супер-потугу. Это уже не вторая лучшая и самая большая армия мира. Это соотношение полностью изменилось, как и отношение Запада, политиков, ученых, аналитиков и т.д. Люди теперь думают о том, что россия может проиграть", – считает Мотыль.

Одним из сценариев после поражения РФ в войне профессор считает распад государства на части.

"Россия может распасться на части, что может произойти гражданская война, или вообще война между разными частями России. Я лично убежден, что это не только возможно, но и очень правдоподобно. Это уже не просто фантазия, которая могла бы при определенных обстоятельствах осуществиться. С каждым днем она становится все более реальной", – отметил ученый.

Он добавил, что Запад должен об этом серьезно подумать: как поступить, если нынешней России действительно не будет и на ее месте будет 5-20 независимых государств. Возможна "не только грызня среди элит" в Москве и Кремле, но и кровопролитие, гражданская война.

Мотыль также напомнил о событиях 1990-1991 годов, когда Запад очень осторожно относился к возможности распада СССР. Тогдашний президент США Джордж-Буш-старший выступил перед депутатами Верховной Рады с наставлениями, что украинцы "не должны слишком много заниматься каким-либо национализмом".

"Но через несколько месяцев СССР уже не было. Все были застигнуты врасплох, никто на это не надеялся. К счастью, это был мирный конец. В целом не было каких-то страшных катаклизмов. Но теперь такое не исключается", – оценил профессор политических наук.

Также он заверил, что Путин будет держаться за свою власть вплоть до последней секунды.

"Как мы видим и знаем по войны в Украине, путин готов на все: пожертвовать самим российским народом, чтобы держаться у власти. И он уже это, кстати, и делает. Так что здесь есть разные варианты, которые могут быть очень неприятными для всех, не только для россиян, украинцев, но и для Америки и всего мира. Поэтому надо об этом думать и как-то готовиться. По крайней мере, чтобы мы не были этим застигнуты врасплох. А может быть, надо ускорить этот процесс. Но это уже другой сложный вопрос, потому что это значит подорвать саму власть путина", – резюмировал Мотыль.

Напомним, что по мнению российского оппозиционера Гарри Каспарова, вторжение россии в Украину будет закончено в 2023 году, но не в самом его начале, поскольку у кремля еще есть ресурсы, чтобы продолжать войну. При этом экс-чемпион мира по шахматам уверен, что сама по себе война уже прошла экватор.