В Иерусалиме автомобиль врезался в автобусную остановку: погибли два человека, в том числе ребенок (видео)

Водитель-палестинец застрелен полицией на месте преступления

На фоне новостей о землетрясении в Турции из информационного поля ушли сообщения о терактах в Израиле, которые продолжаются с завидным постоянством. Еще один смертельный инцидент произошел несколько часов назад на перекрестке Рамот и Иерусалиме.

О нем рассказывает Reuters.

Согласно сообщению, водитель, 31-летний палестинец из Восточного Иерусалима, направил автомобиль Mazda на остановку с людьми, после чего был застрелен полицией.

К сожалению, в результате наезда погибли двое мирных жителей — шестилетний ребенок и 20-летний мужчина. Всего пострадавших, по данным медиков, пятеро.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен принять немедленные меры, чтобы опечатать и снести дом террориста.

Напомним, 27 января в Иерусалиме вблизи синагоги мужчина начал стрелять в толпу, в результате инцидента семь человек погибли. Вероятный нападавший был застрелен. В результате теракта в Израиле погибли украинка.