У Єрусалимі автомобіль врізався в автобусну зупинку: загинуло двоє людей, у тому числі дитина (відео)

Водія-палестинця застрелили поліція на місці злочину

На тлі новин про землетрус у Туреччині з інформаційного поля зникли повідомлення про теракти в Ізраїлі, які продовжуються із завидною постійністю. Ще один смертельний інцидент стався кілька годин тому на перехресті Рамот та Єрусалимі.

Про нього розповідає Reuters.

Згідно з повідомленням, водій, 31-річний палестинець зі Східного Єрусалиму, направив автомобіль Mazda на зупинку з людьми, після чого його застрелили поліція.

На жаль, внаслідок наїзду загинули двоє мирних жителів — шестирічна дитина та 20-річний чоловік. Усього постраждалих, за даними медиків, п’ятеро.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що має намір вжити негайних заходів, щоб опечатати та знести будинок терориста.

Нагадаємо, 27 січня в Єрусалимі поблизу синагоги чоловік почав стріляти в натовп, внаслідок інциденту семеро людей загинули. Імовірного нападника було застрелено. Внаслідок теракту в Ізраїлі загинули українка.