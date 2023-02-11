У Єрусалимі автомобіль врізався в автобусну зупинку: загинуло двоє людей, у тому числі дитина (відео)
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Водія-палестинця застрелили поліція на місці злочину
На тлі новин про землетрус у Туреччині з інформаційного поля зникли повідомлення про теракти в Ізраїлі, які продовжуються із завидною постійністю. Ще один смертельний інцидент стався кілька годин тому на перехресті Рамот та Єрусалимі.
Про нього розповідає Reuters.
Згідно з повідомленням, водій, 31-річний палестинець зі Східного Єрусалиму, направив автомобіль Mazda на зупинку з людьми, після чого його застрелили поліція.
На жаль, внаслідок наїзду загинули двоє мирних жителів — шестирічна дитина та 20-річний чоловік. Усього постраждалих, за даними медиків, п’ятеро.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що має намір вжити негайних заходів, щоб опечатати та знести будинок терориста.
Нагадаємо, 27 січня в Єрусалимі поблизу синагоги чоловік почав стріляти в натовп, внаслідок інциденту семеро людей загинули. Імовірного нападника було застрелено. Внаслідок теракту в Ізраїлі загинули українка.