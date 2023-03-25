Американскую базу в Сирии атаковали иранские дроны: США устроили акт возмездия

В результате удара погиб один американский военнослужащий, еще пятеро ранены

Похоже, что печально известный "успех" иранских дронов в Украине совсем отнял остатки ума у террористов на Ближнем Востоке, и они решили совершить атаку на военную базу США в Сирии.

Об этом пишет Reuters.

Так, в ночь на субботу, 25 марта, поддерживаемые Ираном боевики обстреляли базу США в Сирии, в результате удара погиб один американский военнослужащий, еще пятеро ранены.

Представитель Пентагона уточнил в комментарии журналистам, что в одну из баз на востоке Сирии попали дроны и еще около восьми ракет, ведется работа по оценке жертв и ущерба.

Business Insider, в свою очередь, пишет, что при атаке на территории базы США не сработала должным образом система ПВО Avenger. Неизвестно, знали ли боевики об этом.

Предполагается, что террористы задействовали иранский дрон-камикадзе с баражирующим боеприпасом на малой высоте.

Отдельно сообщается, что это редкий случай, когда в результате атак группировок, связанных с Ираном, есть жертвы со стороны США.

Но так как военная база – это не мирные украинские города, то ответ Вашингтону не заставил себя ждать.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, ответные удары были нанесены по указанию Байдена и нацелены на объекты, используемые группами, связанными с иранским Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР).

"Воздушные удары были нанесены в ответ на сегодняшнее нападение, а также на серию недавних нападений на силы коалиции в Сирии группами, связанными с КСИР. Ни одна группировка не будет безнаказанно наносить удары по нашим войскам", — говорится в заявлении Остина.

Американцы совершили "налет" на проиранских боевиков с помощью боевых самолетов, боевых вертолетов AH-64 Apache и артиллерии.

Ранее сообщалось об инциденте, в котором российский самолет сбил БПЛА, после чего получил от американцев почетное звание "идиота".