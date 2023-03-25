Американську базу в Сирії атакували іранські дрони: США влаштували акт відплати

В результаті удару загинув один американський військовослужбовець, ще п'ятеро поранені

Схоже, що сумнозвісний "успіх" іранських дронів в Україні зовсім забрав розум у терористів на Близькому сході, і вони рішили здійснити атаку на військову базу США у Сирії.

Про це пише Reuters.

Так, у ніч на суботу, 25 березня, підтримувані Іраном бойовики обстріляли базу США в Сирії, в результаті удару загинув один американський військовослужбовець, ще п'ятеро поранені.

Представник Пентагону уточнив у коментарі журналістам, що в одну з баз на сході Сирії потрапило ще й близько восьми ракет, ведеться робота з оцінки жертв і збитку.

Business Insider, своєю чергою, пише, що під час атаки на території бази США не спрацювала належним чином система ППО Avenger. Невідомо, чи знали бойовики про це.

Передбачається, що терористи задіяли іранський дрон-камікадзе з баражуючим боєприпасом на малій висоті.

Окремо повідомляється, що це рідкісний випадок, коли внаслідок атак угруповань, пов'язаних з Іраном, є жертви з боку США.

Але так як військова база – це не мирні українські міста, то відповідь Вашингтону не забарилася.

За словами міністра оборони США Ллойда Остіна, удари у відповідь були завдані за вказівкою Байдена і націлені на об'єкти, використовувані групами, пов'язаними з іранським Корпусом Вартових Ісламської революції (КВІР).

"Повітряні удари були завдані у відповідь на сьогоднішній напад, а також на серію недавніх нападів на сили коаліції в Сирії групами, пов'язаними з КВІР. Жодне угруповання не буде безкарно завдавати ударів по наших військах", — йдеться в заяві Остіна.

Американці здійснили "наліт" на проіранських бойовиків за допомогою бойових літаків, бойових вертольотів AH-64 Apache і артилерії.

Раніше повідомлялося про інцидент, в якому російський літак збив БПЛА, після чого отримав від американців почесне звання "ідіота".