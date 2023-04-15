На месте выступления премьер-министра Японии прогремел мощный взрыв (видео)

В результате инцидента никто не пострадал

Утром 15 апреля в порту японского города Вакаяма на месте ожидаемого выступления премьер-министра страны Фумио Кисиды прогремел мощный взрыв.

Как пишет местное агентство NHK, в толпу, которая ожидала приезда главы правительства, неизвестный бросил взрывное устройство.

Пока СМИ не имеют точной информации о том, что именно детонировало на месте. По некоторым версиям, это могла быть дымовая шашки или же сигнальная ракета.

По словам очевидцев в эфире NHK, злоумышленник бросил в сторону премьера "цилиндрический черный предмет".

Момент взрыва попал на видео

В результате инцидента никто не пострадал. Что касается Кисиды, то его доставили в полицейский участок, который он покинут после задержания виновника происшествия.

Несмотря на инцидент, Кисида не стал отменять своего выступления. Новым местом для этого он выбрал городской вокзал.

О мотивах нападавшего пока ничего не известно.

Напомним, что 21 марта премьер-министр Японии Фумио Кисида встретился с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Во время переговоров он преподнес украинскому лидеру подарок в виде сувенира Шямоджи победы.