На місці виступу прем’єр-міністра Японії пролунав потужний вибух (відео)

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав

Вранці 15 квітня в порту японського міста Вакаяма на місці очікуваного виступу прем’єр-міністра країни Фуміо Кісіди пролунав потужний вибух.

Як пише місцеве агентство NHK, у натовп, який чекав на приїзд глави уряду, невідомий кинув вибуховий пристрій.

Поки що ЗМІ не мають точної інформації про те, що саме детонувало на місці. За деякими версіями, це могла бути димова шашки або сигнальна ракета.

За словами очевидців в ефірі NHK, зловмисник кинув у бік прем’єра "циліндричний чорний предмет".

Момент вибуху потрапив на відео

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Що стосується Кісіди, то його доставили до поліцейської дільниці, яку він залишать після затримання винуватця події.

Незважаючи на інцидент, Кісіда не став скасовувати свого виступу. Новим місцем для цього він обрав міський вокзал.

Про мотиви нападника поки що нічого не відомо.

Нагадаємо, що 21 березня прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда зустрівся із президентом Володимиром Зеленським у Києві. Під час переговорів він зробив українському лідеру подарунок у вигляді сувеніра Шямоджі перемоги.