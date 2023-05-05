Пандемия коронавируса: ВОЗ сделала резонансное заявление

Угроза коронавируса остается и страны не должны расслабляться

Пока украинцы из-за войны забыли про коронавирус Всемирная организация здоровья приняла резонансное решение по поводу него. Теперь коронавирус не является пандемией.

Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус во время брифинга.

"Вчера Комитет по чрезвычайным ситуациям собрался в 15-й раз и рекомендовал мне объявить об окончании чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Я принял этот совет" — говорится в сообщении.

При этом, угроза коронавируса остается и страны не должны расслабляться.

"На прошлой неделе от COVID-19 каждые три минуты погибал человек — и это только смерти, о которых мы знаем. Прямо сейчас тысячи людей по всему миру борются с болезнью в реанимации, миллионы живут с изнуряющими последствиями COVID-19. Вирус никуда не девается. Он все еще убивает и мутирует. По-прежнему существует риск появления новых вариантов, вызывающих вспышку заболеваний и смертей", — сказал глава ВОЗ.

Для справки: от пандемии COVID-19 погибло около двух десятков миллионов человек.

Напомним, ранее мы писали о том, что Министерство энергетики США решило присоединиться к позиции ФБР о том, что причиной распространения коронавирусной инфекции COVID-19 стала утечка из лаборатории.