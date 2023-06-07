Ограбление века: в Польше бандиты украли боеприпасы из поезда, который охраняли военные НАТО

Трое подозреваемых были задержаны

На железнодорожной станции Венглинец в Нижней Силезии была совершена кража боеприпасов из вагонов специального поезда, пришедшего из Германии. Транспорт должны были охранять военнослужащие НАТО.

Инцидент случился в воскресенье, вечером, 4 июня. В среду правоохранители сообщили, что украденные ящики были найдены, а трое людей, вероятно, причастных к преступлению, были задержаны. Об этом сообщает польское издание o2.pl.

Отмечается, что в день происшествия около 19.30 патруль Железнодорожной охраны заметил отсутствие пломб на контейнере одного из вагонов поезда. О случившемся было сообщено в полицию.

По информации RMF24, ящики были найдены в пруду в Старом Венглинеце. Три были изначально запечатаны, а один вскрыт. Однако нехватки боеприпасов обнаружено не было.

"Ящики с боеприпасами были украдены из вагонов специального поезда, пришедшего из Германии и управляемого американскими солдатами. Всего в них находилось 120 патронов калибра 25 миллиметров", — говорится в сообщении.

Задержанными за кражу боеприпасов оказались трое местных жителей, которые уже хорошо известны полиции по своим прошлым преступлениям.

"Вероятно, когда злоумышленники поняли, что они украли, они испугались и, опасаясь серьезных последствий, решили отказаться от награбленного", — сказали изданию в полиции.

В настоящее время в отношении задержанных проводятся следственные действия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Ростовской области рф военнослужащий украл несколько десятков гранат и прятал их в армейском вещмешке в поле.