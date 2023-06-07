Пограбування віку: у Польщі бандити вкрали боєприпаси з поїзда, який охороняли військові НАТО

Трьох підозрюваних було затримано

На залізничній станції Венглинець у Нижній Сілезії було скоєно крадіжку боєприпасів із вагонів спеціального поїзда, що прибув із Німеччини. Транспорт мали охороняти військовослужбовці НАТО.

Інцидент трапився у неділю, увечері, 4 червня. У середу правоохоронці повідомили, що вкрадені ящики було знайдено, а трьох людей, ймовірно, причетних до злочину, затримали. Про це повідомляє польське видання o2.pl.

Наголошується, що в день події близько 19.30 патруль Залізничної охорони помітив відсутність пломб на контейнері одного з вагонів поїзда. Про це було повідомлено в поліцію.

За інформацією RMF24, ящики було знайдено у ставку у Старому Венглинеці. Три були запечатані, а один розкритий. Проте нестачі боєприпасів виявлено не було.

"Ящики з боєприпасами були вкрадені з вагонів спеціального поїзда, що прийшов з Німеччини і яким керували американські солдати. Всього в них знаходилося 120 патронів калібру 25 міліметрів", — йдеться в повідомленні.

Затриманими за крадіжку боєприпасів виявились троє місцевих жителів, які вже добре відомі поліції за своїми минулими злочинами.

"Ймовірно, коли зловмисники зрозуміли, що вони вкрали, вони злякалися і, побоюючись серйозних наслідків, вирішили відмовитись від награбованого", — сказали в поліції.

Наразі щодо затриманих проводяться слідчі дії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Ростовській області росії військовослужбовець вкрав кілька десятків гранат і ховав їх в армійському речовому мішку в полі.