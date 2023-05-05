У господарстві знадобляться? В росії окупант ховав у полі мішок вкрадених боєприпасів

Військовий із Білгородської області вкрав два десятки гранат

У Ростовській області росії військовослужбовець вкрав пару десятків гранат.

Як пишуть росЗМІ, підозрюваний із Білгородської області склав боєприпаси в армійський речмішок і сховав його в полі.

На незвичайну знахідку у полі неподалік хутора Некрасівка на початку квітня натрапив 45-річний місцевий агроном. Усередині армійського речового мішка він побачив гранати та підривники, після чого викликав поліцейських.

Прибулі на місце силовики встановили, що всього в мішку знаходилося 22 гранати Ф-1, 4 гранати РГН та підривники.

Власником мішка виявився 48-річний водій підвезення боєприпасів Роман Т. Його затримали та доставили до військового слідчого органу. Відносно затриманого буде порушено кримінальну справу.

Місцеві ЗМІ зазначають, що офіційно про подію поки що не повідомлялося.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч проти 4 травня невідомий безпілотник атакував Новошахтинський завод нафтопродуктів у Ростовській області. Цікаво, що минулого літа на цьому ж заводі сталася велика пожежа. Тоді представники місцевої влади також говорили про атаку безпілотника.