До кремля не долетит, но пару танков уничтожит: французы создают мощный дрон "Чайка" с дальностью полёта до 80 км

Новый барражирующий боеприпас получит GPS и видеокамеру

В связи с войной в Украине французские оружейники начали проявлять интерес к барражирующим боеприпасам. К примеру, компания Nexter, чьи гаубиицы Nexter CAESAR отлично зарекомендовали себя на полях сражений, получила контракт на разработку дрона-камикадзе.

Заказчиком выступило Французское агентство оборонных инноваций (French Defense Innovation Agency), являющееся аналогом американского DARPA, пишет местное агентство.

Сообщается, что разрабатываемый дрон-камикадзе будет оборудован противотанковым боеприпасом. Разработка будет проходить в рамках программы Larinae, что с латыни переводится как "Чайка". Проект был запущен в мае и продлится до конца 2024 года.

Барражирующий боеприпас получит GPS и камеру видеосъемки. Дальность полёта составит до 80 км, а время – 3 часа. Компания Nexter пока что не раскрывает стоимость проекта.

Ранее сообщалось о том, что израильская компания Rafael разработала ракету-перехватчик Sky Sonic, которая предназначена для с гиперзвуковыми целями – такими, как российские "Кинжалы".