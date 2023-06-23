До кремля не долетить, але кілька танків знищить: французи створюють потужний дрон "Чайка" з дальністю польоту до 80 км

Новий боєприпас, що барражує, отримає GPS і відеокамеру

У зв’язку з війною в Україні французькі зброярі почали виявляти інтерес до баражируючих боєприпасів. Наприклад, компанія Nexter, чиї гаубиці Nexter CAESAR добре зарекомендували себе на полях битв, отримала договір на розробку дрона-камікадзе.

Замовником виступило Французьке агентство оборонних інновацій (French Defense Innovation Agency), яке є аналогом американського DARPA, пише місцеве агентство.

Повідомляється, що дрон-камікадзе, що розробляється, буде обладнаний протитанковим боєприпасом. Розробка проходитиме в рамках програми Larinae, що з латини перекладається як "Чайка". Проект був запущений у травні та триватиме до кінця 2024 року.

Бораж, що барражує, отримає GPS і камеру відеозйомки. Дальність польоту становитиме до 80 км, а час – 3 години. Компанія Nexter поки не розкриває вартість проекту.

Раніше повідомлялося про те, що ізраїльська компанія Rafael розробила ракету-перехоплювач Sky Son ic, яка призначена для гіперзвукових цілей – таких, як російські "Кинджали".