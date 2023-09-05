Добрались и туда: россияне вербовали наемников на другой половине земного шара

Попытки вербовки уже якобы пресечены

россия вербовала кубинцев на войну против Украины. Власти островного государства уже выступили с заявлением.

По информации кубинского МИД, российская сеть вербовала граждан Кубы не только в рф, но и на территории самого острова. После успешного привлечения данных людей направляли в состав формирований вс рф, участвующих в боях в Украине.

"Министерство внутренних дел выявило и работает над нейтрализацией и ликвидацией сети…Попытки такого рода (вербовки — Ред.) были нейтрализованы, а против причастных к этой деятельности возбуждены уголовные дела", — говорится в сообщении.

На Кубе подчеркнули, что их государство занимает твердую и четкую историческую позицию против наемничества и играет активную роль в Организации Объединенных Наций в отказе от вышеупомянутой практики.

"Куба не участвует в войне в Украине. Она действует и будет решительно действовать против тех, кто на территории страны участвует в любой форме торговли людьми в целях наемничества или вербовки, чтобы кубинские граждане могли поднять оружие против любой страны", — отметили в МИД.

Напомним, ранее мы писали о том, что россияне нашли еще одну страну для вербовки наемников.