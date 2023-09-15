Встречай страна "героев": в рф вернувшийся из Украины оккупант взорвал гранату рядом с детьми (видео)

Сеть взорвалась комментариями

В российской Казани оккупант, который вернулся с войны против Украины, кинул светошумовую гранату рядом с детьми.

Снаряд разорвался рядом с подъездом во дворе жилого дома. Видео инцидента появилось на странице одного из местных пабликов, передаёт NEXTA Live.

Перед тем, как кинуть гранату, россиянин предложил детям, находящимся неподалеку, выдернуть чеку. Таким образом он решил развлечь их. Напуганные люди, разбежались в разные стороны с криками.

Пользователи сети стали активно комментировать увиденное:

Некоторые пользователи отметили, что во избежание подобных инцидентов в Украине, важно больше внимания уделять реабилитации военных. Парламент должен создать ВСК по поводу недостаточного финансирования со стороны государства лечения и реабилитации военных, перед которыми все украинцы в долгу. В Украине должна быть создана сеть реабилитационных центров.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Киеве мужчина кинул гранату в толпу. Полиция Киева задержала виновника взрыва гранаты на Троещине. Как оказалось, метнуть в людей боеприпас злоумышленника побудила ревность.