Зустрічай країна "героїв": у росії окупант, що повернувся з України, підірвав гранату поряд з дітьми (відео)

Мережа вибухнула коментарями

У російській Казані окупант, який повернувся з війни проти України, кинув світлошумову гранату поряд із дітьми.

Снаряд розірвався поряд із під’їздом у дворі житлового будинку. Відео інциденту з’явилось на сторінці одного з місцевих пабліків, передає NEXTA Live.

Перед тим, як кинути гранату, росіянин запропонував дітям, які знаходяться неподалік, висмикнути чеку. Таким чином він вирішив розважити їх. Налякані люди розбіглися в різні боки з криками.

Користувачі мережі почали активно коментувати побачене:

Деякі користувачі зазначили, що для запобігання подібним інцидентам в Україні важливо більше уваги приділяти реабілітації військових. Парламент має створити ТСК щодо недостатнього фінансування з боку держави лікування та реабілітації військових, перед якими всі українці в боргу. В Україні має бути створена сучасна мережа реабілітаційних центрів.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у Києві чоловік кинув гранату в натовп. Поліція Києва затримала винуватця вибуху гранати на Троєщині. Як виявилося, кинути в людей боєприпас зловмисника спонукало ревнощі.