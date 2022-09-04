У Львові харків’янин закидав поліцейських гранатами: подробиці НП (фото)

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення

У неділю, 4 вересня, на 193-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну у Львові поліцейських закидали гранатами

Про це повідомляє офіційний сайт Національної поліції. Правоохоронці встановлюють обставини замаху на вбивство працівників поліції під час виконання службових обов’язків.

Повідомляється, що на вулиці Білогірській у Львові невідомий чоловік чіплявся до перехожих, а також погрожував їм гранатою. На місце прибули працівники Управління патрульної поліції у Львівській області. На зауваження правоохоронців чоловік не реагував,а в якийсь момент він кинув у них 2 гранати й втік у будинок.

На щастя, співробітники поліції не постраждали. Зловмисника затримали. Як виявилося, це був 24-річний мешканець Харкова, а у будинку перебував його 29-річний брат. За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 348 (Зазіхання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону або військовослужбовця) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, – довічне позбавлення волі.

Дісталося і машині поліцейських

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Раніше повідомлялося, що у самому центрі Львова чоловік зарізав перехожого під час сварки. Нагадаємо, на Львівщині онук жорстоко зарізав бабусю.