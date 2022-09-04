Во Львове харьковчанин забросал полицейских гранатами: подробности ЧП (фото)

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение

В воскресенье, 4 сентября, на 193-й день полномасштабного вторжения рф в Украину во Львове полицейских забросали гранатами.

Об этом сообщает официальный сайт Национальной полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства покушения на убийство сотрудников полиции при исполнении служебных обязанностей.

Сообщается, что на улице Белогорской во Львове неизвестный мужчина приставал к прохожим, а также угрожал им гранатой. На место прибыли сотрудники Управления патрульной полиции во Львовской области. На замечания правоохранителей мужчина не реагировал, а в какой-то момент он бросил в них 2 гранаты и скрылся в дом.

К счастью, сотрудники полиции не пострадали. Злоумышленника задержали. Как оказалось, это был 24-летний житель Харькова, а в доме находился его 29-летний брат. По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ст.348 (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч.1 ст.263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статей, – пожизненное лишение свободы.

Досталось и машине полицейских

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Ранее сообщалось, что в самом центре Львова мужчина зарезал прохожего во время ссоры. Напомним, во Львовской области внук жестоко зарезал бабушку.