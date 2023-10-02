Названы лауреаты Нобелевской премии в области медицины и физиологии: что они открыли

Решение Нобелевского комитета в этом году, как и в прошлом, стало для некоторых аналитиков неожиданностью

Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физиологии и медицине. Ими стали Каталин Карико и Дрю Вайсман. Их исследования легли в основу разработки мРНК-вакцины против COVID-19. Благодаря их исследованиям удалось разработать эффективную защиту от всколыхнувшей мир болезни.

Церемония объявления победителей прошла сегодня, 2 октября, в Стокгольме. Об этом сообщает пресс-службу Фонда Нобеля.

Во вторник, 3 октября, станет известен обладатель премии по физике. Лауреата по химии объявят в среду, по литературе – в четверг. Имя лауреата премии мира назовут в Осло в пятницу, 6 октября. Премия по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля будет присуждена 9 октября.

Впервые вручение наград, учрежденных шведским изобретателем Альфредом Нобелем состоялось в 1901 году. Вручают их за достижения в разных отраслях науки. Главная задача — отметить тех, кто принес человечеству величайшую пользу. Нобелевскую премию по медицине присуждали в общей сложности уже 113 раз. До 2022 года включительно ее лауреатами становились 225 человек.

В прошлом году премии удостоился шведский биолог Сванте Паабо за изучение древних людей. Свою награду он получил "за открытия, связанные с геномами вымерших гоминидов и с эволюцией человека". Под его руководством был расшифрован геном неандертальца, а также проведен первый анализ ДНК денисовских людей. На основе этих открытий сделали вывод, что архаичные последовательности генов предков современного человека влияют на его физиологию.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в числе фаворитов на Нобелевскую премию мира в этом году букмекеры выделяют президента Украины Владимир Зеленского и российского оппозиционера Алексея Навального.