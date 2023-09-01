Беларусь и россию пригласили на вручение Нобелевской премии: в Украине ответили жестко

Доказывать ценности гуманизма россии и Беларуси – сизифовый труд

Министерство иностранных дел Украины резко осудило решение Нобелевского Фонда пригласить россию и Беларусь на церемонию вручения премии, которая состоится в этом году в Стокгольме.

Такое решение было обосновано желанием доказывать свои ценности даже тем государствам, которые противостоят им. Об этом спикер МИД Олег Николенко написал на своей странице в Facebook, при этом высказав мнение по данному поводу.

"Доказывать ценности гуманизма россии и Беларуси – сизифовый труд. Усилия, не приведшие к результату. Скорее всего, в тот день, когда российский посол будет сидеть в хорошем костюме в Стокгольмском концертном холле, российская армия будет совершать очередные военные преступления на оккупированных украинских территориях, а российские ракеты будут уничтожать очередные жилые кварталы в украинских городах", — сказал он.

По мнению Николенко, такие шаги только усилят чувство безнаказанности у россии, вслед за которым последуют новые преступления с их стороны на территории Украины.

"Как при таких условиях воспримут в Кремле решение фонда вернуться в business as usual? Лишь усилением ощущения безнаказанности и новыми преступлениями",- подчеркнул спикер.

Он также напомнил, что в 2022 году Фонд Нобеля не приглашал российских и белорусских послов как ответ на российскую агрессию против Украины.

"И пока она продолжается, пока миллионы украинцев страдают неспровоцированной войной, а российское руководство не наказано за свои преступления, мы призываем организационный комитет поддерживать международные усилия по изоляции россии и Беларуси", — подытожил Николенко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что экономист Олег Гетьман рассказал, что давление на россию с помощью санкций идет так, как и задумывалось. Далее они все больше и больше будут уничтожать страну-агрессора, не оставляя ей шанса вести войну.