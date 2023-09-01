Білорусь та росію запросили на вручення Нобелівської премії: в Україні відповіли жорстко

Доводити цінності гуманізму росії та Білорусі – сизіфова праця

Міністерство закордонних справ України різко засудило рішення Нобелівського Фонду запросити росію та Білорусь на церемонію вручення премії, яка відбудеться цього року у Стокгольмі.

Таке рішення було обґрунтоване бажанням доводити свої цінності навіть тим державам, які протистоять їм. Про це речник МЗС Олег Ніколенко написав на своїй сторінці у Facebook, при цьому висловивши думку з цього приводу.

"Доводити цінності гуманізму до росії та Білорусі – сізіфова праця. Зусилля, які не призведуть до результату. Найімовірніше, що в той день, коли російський посол сидітиме в гарному костюмі в Стокгольмському концерт холі російська армія скоюватиме чергові воєнні злочини на окупованих українських територіях, а російські ракети знищуватимуть чергові житлові квартали в українських містах", — сказав він.

На думку Ніколенка, такі кроки лише посилять почуття безкарності у росії, за якими підуть нові злочини з їхнього боку на території України.

"Як за таких умов сприймуть у кремлі рішення фонду повернутися в business as usual? Лише посиленням відчуття безкарності та новими злочинами", — наголосив спікер.

Він також нагадав, що у 2022 році Фонд Нобеля не запрошував російських та білоруських послів як відповідь на російську агресію проти України.

"І поки вона триває, поки мільйони українців страждають на неспровоковану війну, а російське керівництво не покарано за свої злочини, ми закликаємо організаційний комітет підтримувати міжнародні зусилля щодо ізоляції росії та Білорусі", — підсумував Ніколенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що економіст Олег Гетьман розповів, що тиск на росію за допомогою санкцій відбувається так, як і замислювалося. Далі вони ще більше знищуватимуть країну-агресора, не залишаючи їй шансу вести війну.