В Турции двое бандитов ограбили украинца: по его ответу можно снимать боевик

Украинец был арестован, а вот нападавшие уже точно больше никого не ограбят

В турецкой Аланье двое злоумышленников на мотоцикле решили ограбить украинца, однако расплата за содеянное настигла их очень быстро.

Как информирует местное издание Alanya gazetesi, весь инцидент попал на камеры наблюдения. Злоумышленниками оказались гражданин Турции Мурат О. и гражданин Азербайджана Эльнур Б., а пострадавшим украинец Дмитрий Ч.

На видеозаписи видно, что гражданин Украины находился в личном автомобиле и кого-то ждал. В этот момент злоумышленники остановили возле него свой мотоцикл, а один из них подошел к машине, выбил окно и угрожая пистолетом смог завладеть сумкой с 36 тысячами евро.

После этого злоумышленники попытались скрыться, но смогли отъехать лишь метров на 300. На кадрах видно, что решение отомстить украинец принял мгновенно и начал разворачивать автомобиль еще до того, как преступники сели на мотоцикл. Поэтому ему не составило труда догнать их на перекрестке и сбить.

От столкновения оба грабителя погибли на месте. Украинец был задержан полицией, что ему грозит за столь неожиданный акт самообороны пока не известно, но в настоящее время он находится под арестом.

Видеозапись с места преступления и наказания можно посмотреть по этой ссылке.

Как сообщалось ранее, летом в Польше произошел курьезный случай. Там бандиты ограбили поезд со снарядами, не побоявшись даже того, что его охраняли солдаты НАТО.