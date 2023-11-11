У Туреччині двоє бандитів пограбували українця: по його відповіді можна знімати бойовик

Українця було заарештовано, а от нападники вже точно більше нікого не пограбують

У турецькій Аланії двоє зловмисників на мотоциклі вирішили пограбувати українця, проте розплата за скоєне наздогнала їх дуже швидко.

Як повідомляє місцеве видання Alanya gazetesi, весь інцидент потрапив на камери спостереження. Зловмисниками виявились громадянин Туреччини Мурат О. та громадянин Азербайджану Ельнур Б., а постраждалим — українець Дмитро Ч.

На відеозаписі видно, що громадянин України знаходився в особистому автомобілі та на когось чекав. У цей момент зловмисники зупинили біля нього свій мотоцикл, а один із них підійшов до машини, вибив вікно та погрожуючи пістолетом зміг заволодіти сумкою з 36 тисячами євро.

Після цього зловмисники спробували втекти, але змогли від’їхати лише метрів на 300. На кадрах видно, що рішення помститися українець ухвалив миттєво і почав розвертати автомобіль ще до того, як злочинці сіли на мотоцикл. Тому йому не склало труднощів наздогнати їх на перехресті та збити.

Від зіткнення обидва грабіжники загинули на місці. Українця було затримано поліцією, що йому загрожує за такий несподіваний акт самооборони поки що не відомо, але зараз він перебуває під арештом.

Відеозапис з місця злочину та покарання можна переглянути за цим посиланням.

Як повідомлялося раніше, влітку у Польщі стався курйозний випадок. Там бандити пограбували поїзд зі снарядами, не побоявшись навіть того, що його охороняли солдати НАТО.