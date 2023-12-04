В 2022 году в мире было продано меньше оружия, чем в 2021: почему так произошло

Доходы производителей оружия из США упали, доходы производителей из Азии и Ближнего Востока выросли

В 2022 году 100 крупнейших мировых производителей оружия и военных услуг заработали 597 млрд. долларов США. Удивительно, но это на 3,5% меньше, чем в 2021 году, когда в Украине еще не было никаких интенсивных боевых действий – потому, что компаниям не хватает мощностей и возможностей.

Об этом сообщается в отчете Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Аналитики считают главной причиной такого удивительного результата то, что производители оружия не смогли нарастить производство, несмотря на огромный спрос на их продукцию.

По мнению экспертов, производители оружия из США и Европы не смогли сделать это из-за дефицита рабочей силы, растущих издержек и нарушений цепочек поставки из-за боевых действий. Многим компаниям вообще оказалось трудно адаптировать свое производство под требования, предъявляемые к ним войной высокой интенсивности.

40 компаний из США заработали на 7,9% меньше, чем в 2021 году – 302 млрд долларов, хотя именно на их долю пришлось 51% продаж в мире. 26 компаний из Европы увеличили доход на 0,9% до 126 млрд долларов. Также в списке есть одна украинская компания, "Укроборонпром": по данным аналитиков, его доходы упали на 10% – до 1,3 млрд долларов.

А вот производители оружия из Азии и Океании продемонстрировали рост доходов – на 3,1% до 134 млрд долларов. На Ближнем Востоке объем доходов компаний, производящих оружие, вырос на 11%, благодаря быстрому росту производства на фоне большого спроса. К примеру, известная турецкая компания Baykar Makina нарастила объемы продаж на рекордные 94% и впервые вошла в число 100 крупнейших производителей оружия.

Впрочем, эксперты считают, что в отчете 2023 г. доходы производителей оружия увеличатся. Поскольку в этом отчете будут учитываться деньги, полученные по заказу, размещенные в течение этого года.

Напомним, что немецкий концерн Rheinmetall Group уже в 2024 году запустит в Украине свой завод по производству бронированной техники. В начале года с Украиной будут заключены два контракта – на производство колесного бронетранспортера Fuchs, а также новейшей боевой машины пехоты Lynx.