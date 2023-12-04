У 2022 році в світі продали менше зброї, ніж у 2021: чому так сталося

Доходи виробників зброї з США впали, доходи виробників з Азії та Близького Сходу зросли

У 2022 році 100 найбільших світових виробників зброї та військових послуг заробили 597 млрд доларів США. Дивно, але це на 3,5% менше, ніж у 2021 році, коли в Україні ще не було ніяких інтенсивних бойових дій – тому, що компаніям бракує потужностей та можливостей.

Про це повідомляється у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI). Аналітики вважають головною причиною такого дивного результату те, що виробники зброї не змогли наростити виробництво попри величезний попит на їхню продукцію.

На думку експертів, виробники зброї із США та Європи не змогли зробити це через дефіцит робочої сили, зростаючі витрати та порушення ланцюжків постачання через бойові дії. Багатьом компаніям взагалі виявилося важко адаптувати своє виробництво під вимоги, які ставить перед ними війна високої інтенсивності.

40 компаній з США заробили на 7,9% менше, ніж у 2021 році – 302 млрд доларів, хоча саме на їхню частку припав 51% продажів у світі. 26 компаній з Європи збільшили дохід на 0,9% до 126 млрд доларів. Також у списку є одна українська компанія, "Укроборонпром": за даними аналітиків, його доходи впали на 10% – до 1,3 млрд доларів.

А ось виробники зброї з Азії та Океанії продемонстрували зростання доходів – на 3,1% до 134 млрд доларів. На Близькому Сході обсяг доходів компаній, які виготовляють зброю, зріс на 11%, завдяки швидкому зростанню виробництва на тлі великого попиту. Наприклад, відома турецька компанія Baykar Makina наростила обсяги продажів на рекордні 94% та вперше увійшла до числа 100 найбільших виробників зброї.

Втім, експерти вважають, що у звіті 2023 році доходи виробників зброї збільшаться. Оскільки в цьому звіті будуть ураховуватися гроші, отримані за замовлення, розміщені протягом цього року.

Нагадаємо, що німецький концерн Rheinmetall Group вже у 2024 році запустить в Україні свій завод з виробництва броньованої техніки. На початку року з Україною буде укладено два контракти – на виробництво колісного бронетранспортера Fuchs, а також новітньої бойової машини піхоти Lynx.