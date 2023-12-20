В Иране создаю "украденный" у Украины самолет: технологию получили без разрешения

Украинская сторона не давала разрешения на переделку гражданского самолета под военный

В Иране создадут авиационный завод, на котором планируют произвести собственный транспортный самолет Simorgh. Он является украденной копией украинского турбовинтового самолета Ан-140, технологии производства которого попали в руки иранцев.

Об этом сообщил глава Организации гражданской авиации Исламской Республики Мохаммад Мохаммади-Бахш, передает иранское агентство Tin News. Где именно будет располагаться завод, он не уточнил.

"Производство самолёта Simorgh осуществляется при участии министерства путей сообщения, министерства обороны и министерства промышленности Ирана, причём каждое из ведомств выполняет свои конкретные задачи. Сегодня мы можем сказать, что в Исламской Республике есть собственный авиационный завод", — заявил Мохаммад Мохаммади-Бахш.

Предположительно, завод может функционировать в городе Исфахан, ведь именно там впервые самолет Simorgh подняли в воздух в июне этого года.

Известно, что модификация украинского самолета будет использоваться для транспортировки грузов и военных, он сможет перевозить в общем до 8 тонн. Его длина составит 23 метра, а максимальная дальность полета — 3,9 тысячи км при том, что он может развивать скорость до 533 км/ч. Также, этот самолет оснастят двумя турбовинтовыми двигателями ТВ3-117.

Примечательно, что самолет Simorgh в Иране называют модернизированной версией самолета IrAn-140, а этот самолет, в свою очередь, базируется на Ан-140. При этом украинская сторона не давала добро на реинжениринг гражданского самолета в военный, но иранская компания Iran Aircraft Manufacturing Industries (IAMI) провела соответствующие работы. В результате самолет был дополнительно оснащен задней рампой для погрузки крупногабаритных грузов.

Украинский самолет Ан-140

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что расследователи вычислили три завода на которых производят дроны для РФ. Они расположены не так уж далеко от украинской границы.