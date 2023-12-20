В Ірані створюють "вкрадений" в України літак: технологію отримали без дозволу

Українська сторона не давала дозволу на переробку цивільного літака під військовий

В Ірані створять авіаційний завод, на якому планують виготовити власний транспортний літак Simorgh. Він є вкраденою копією українського турбогвинтового літака Ан-140, технології виробництва якого потрапили до рук іранців.

Про це повідомив голова Організації цивільної авіації Ісламської Республіки Мохаммад Мохаммаді-Бахш, повідомляє іранське агентство Tin News. Де саме розташовуватиметься завод, він не уточнив.

"Виробництво літака Simorgh здійснюється за участю міністерства шляхів сполучення, міністерства оборони та міністерства промисловості Ірану, причому кожне з відомств виконує свої конкретні завдання. Сьогодні ми можемо сказати, що в Ісламській Республіці є власний авіаційний завод", — заявив Мохаммад Мошаммаді-Б.

Імовірно, завод може функціонувати у місті Ісфахан, адже саме там уперше літак Simorgh підняли у повітря у червні цього року.

Відомо, що модифікація українського літака використовуватиметься для транспортування вантажів та військових, він зможе перевозити загалом до 8 тонн. Його довжина становитиме 23 метри, а максимальна дальність польоту — 3,9 тисячі км при тому, що він може розвивати швидкість до 533 км/год. Також цей літак оснастять двома турбогвинтовими двигунами ТВ3-117.

Цікаво, що літак Simorgh в Ірані називають модернізованою версією літака IrAn-140, а цей літак, своєю чергою, базується на Ан-140. При цьому українська сторона не давала добро на реінженіринг цивільного літака у військовий, але іранська компанія Iran Aircraft Manufacturing Industries (IAMI) провела відповідні роботи. В результаті літак був додатково оснащений задньою рампою для навантаження великогабаритних вантажів.

Український літак Ан-140

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що розслідувачі вирахували три заводи, на яких виробляють дрони для РФ. Вони розташовані не так далеко від українського кордону.