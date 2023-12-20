В Ірані створюють "вкрадений" в України літак: технологію отримали без дозволу
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Українська сторона не давала дозволу на переробку цивільного літака під військовий
В Ірані створять авіаційний завод, на якому планують виготовити власний транспортний літак Simorgh. Він є вкраденою копією українського турбогвинтового літака Ан-140, технології виробництва якого потрапили до рук іранців.
Про це повідомив голова Організації цивільної авіації Ісламської Республіки Мохаммад Мохаммаді-Бахш, повідомляє іранське агентство Tin News. Де саме розташовуватиметься завод, він не уточнив.
"Виробництво літака Simorgh здійснюється за участю міністерства шляхів сполучення, міністерства оборони та міністерства промисловості Ірану, причому кожне з відомств виконує свої конкретні завдання. Сьогодні ми можемо сказати, що в Ісламській Республіці є власний авіаційний завод", — заявив Мохаммад Мошаммаді-Б.
Імовірно, завод може функціонувати у місті Ісфахан, адже саме там уперше літак Simorgh підняли у повітря у червні цього року.
Відомо, що модифікація українського літака використовуватиметься для транспортування вантажів та військових, він зможе перевозити загалом до 8 тонн. Його довжина становитиме 23 метри, а максимальна дальність польоту — 3,9 тисячі км при тому, що він може розвивати швидкість до 533 км/год. Також цей літак оснастять двома турбогвинтовими двигунами ТВ3-117.
Цікаво, що літак Simorgh в Ірані називають модернізованою версією літака IrAn-140, а цей літак, своєю чергою, базується на Ан-140. При цьому українська сторона не давала добро на реінженіринг цивільного літака у військовий, але іранська компанія Iran Aircraft Manufacturing Industries (IAMI) провела відповідні роботи. В результаті літак був додатково оснащений задньою рампою для навантаження великогабаритних вантажів.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що розслідувачі вирахували три заводи, на яких виробляють дрони для РФ. Вони розташовані не так далеко від українського кордону.