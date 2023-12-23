Авто для ВСУ: правительство Британии посоветовало мэру Лондона пересмотреть решение

В британском правительстве выразили разочарование действиями Хана

Мэру британского Лондона Садик Хану настоятельно порекомендовали пересмотреть решение по отказу передать Украине списанные автомобили лондонских жителей и отдать их Киеву, а не отправлять авто на утилизацию. Хану следует пересмотреть приоритеты.

Об этом написал министр по вопросам выравнивания возможностей, жилищно-коммунального хозяйства и общин Великобритании Майкл Гоув в открытом письме, опубликованном на сайте британского правительства. Гоув выразил свое разочарование действиями Хана.

"Поскольку война в Украине продолжается уже второй год, я стараюсь использовать все рычаги, которые есть в нашем распоряжении, чтобы предложить стойкую и значимую поддержку ее мужественному народу. Поэтому я был чрезвычайно разочарован и удивлен, когда узнал, что администрация Лондона не предлагает поддержать Украину путем предоставления транспортных средств, которые в противном случае были бы отправлены в металлолом по схеме утилизации ULEZ", – написал министр.

Он отметил, что схема утилизации ULEZ была разработана для экологических целей, а не для того, чтобы мэр помогал лондонцам набивать карманы. Поэтому Хану следует пересмотреть свое решение, поскольку убрать экологические неподходящие автомобили с улиц и помочь при этом Украине лучше, чем бросить их на утилизацию.

Со своей стороны Гоув пообещал, что лично проследит за передачей списанных автомобилей Украине. Министр выразил надежду, что Садик Хан прислушается к рекомендациям правительства.

Как ранее писал "Телеграф", мэр Лондона Садик Хан заблокировал отправку в Украину списанных автомобилей — пикапов и полноприводных машин, необходимых на передовой. Речь идет об автомобилях, которые жители Лондона могут сдать на утилизацию в рамках борьбы за чистый воздух, получив компенсацию.